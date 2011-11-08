В каких условиях живут студенты вузов Владивостока?

Многие родители, получившие советское образование, искренне убеждены в том, что нельзя считать себя студентом, не пожив в общежитии. Потому что в маленькой комнате, где живут бок о бок три-четыре человека и два десятка насекомых всех мастей, закаляются и характер, и нервы. А как живется в общагах современным студентам?

С этим вопросом корреспондент «ЗР» отправился по общежитиям трех крупнейших вузов Владивостока.

Фасадом сыт не будешь

Территорию Морского государственного университета имени Г.И. Невельского сейчас не узнать. Благодаря усилиям руководства Федерального агентства морского и речного транспорта при поддержке Министерства транспорта РФ университету удалось принять участие в проекте «Морской фасад Владивостока», в рамках которого предусмотрена реконструкция фасадов и общежитий. И хотя внешние строительные работы еще не завершены, территория университета заметно преобразилась: краснокирпичные корпуса оделись в керамогранит. Внутренних изменений пока нет, студенты на себе испытывают острую необходимость капитального ремонта старых зданий общежитий 60-х годов.

Таких «ветеранов» у университета три; они устроены по коридорному типу, первое и третье общежития отданы студентам, второе - курсантам. На этаже помимо комнат, в каждой из которых проживают три-четыре человека, находятся туалеты, умывальная, душевая и классная комнаты, бытовка, комната отдыха. Поскольку общежития построены в 60-х годах и электрическая проводка рассчитана была на потребительские мощности того времени, в комнатах не предусмотрено подключение нештатных бытовых приборов. Износились со временем и трубы, они подтекают. В ожидании реконструкции душевые комнаты в общежитиях закрыты, а принять душ можно в специально оборудованном помывочном пункте на территории университета.

Лучше обустроен быт у курсантов и студентов, проживающих в более современном общежитии, которому нет и десяти лет. Жилой блок в таком здании состоит из двух кубриков с общей прихожей и санузлом. В общежитии живут курсанты старших курсов и студенты института международного образования.

- В планах университета организовать студенческие общежития в отдельный студенческий городок, что повлечет некоторые изменения в подходах к расселению обучающихся, - рассказала Марина КАМЕНЕВА, начальник управления по воспитательной работе МГУ.

Стоимость проживания зависит от того, на какой основе обучается студент. Бюджетники платят 66 рублей в месяц (не более 5% от размера минимальной стипендии). В течение многих лет эта сумма практически не меняется. Договорники отдают 600 рублей в месяц за место в общежитии коридорного типа и 800 рублей за место в общежитии блочного типа. Сегодня в общежитиях устанавливается беспроводной Интернет, что, возможно, повлечет за собой увеличение стоимости проживания.

Как корабль назовешь…

Не каждый студент Владивостокского государственного университета экономики и сервиса рискнет назвать свое общежитие словом «общага». Комнаты здесь далеки от шаблонного образа типичного общежития.

На сегодняшний день университет располагает четырьмя общежитиями: два из них находятся на территории студенческого кампуса головного вуза, два – на территории школы-интерната ВГУЭС для одаренных детей имени Н.Н. Дубинина по улице Чапаева, 5 (324 места) и на территории Колледжа сервиса и дизайна по улице Добровольского, 20 (448 мест). Дать общую характеристику комнатам невозможно, так как каждая из них призвана удовлетворить любой вкус в соответствии с финансовыми возможностями.

Самое большое общежитие № 1 на 1143 человека, которое находится на улице Державина, 57, считается самым доступным и экономичным для проживания. Селят сюда в первую очередь первокурсников и иностранцев: близость общежития к учебному корпусу способствует быстрой адаптации новичков. Причем студентам не нужно выходить на улицу, чтобы пойти на пары: общежитие и учебный корпус связаны несколькими переходами.

- Когда студент оканчивает первый курс, мы просим переехать в более отдаленные от университета общежития, - рассказала директор студенческого городка Марина ИВАНКЕВИЧ. - Нужно заселять новый курс. Но, если места в первом общежитии остаются, старшекурсники могут вернуться. Хотя начиная с весны они уже присматривают себе новое место.

Например, в более комфортных общежитиях, разделенных на несколько корпусов. В корпусах «B» (169 мест) и «D» (78 мест) проживание одно- или двухместное, в каждой комнате помимо базового набора мебели и предметов есть кухонная зона с варочной панелью на две конфорки и туалет с душевой. В такие корпуса студент въезжает только со своими личными вещами. Общежитие № 2 корпуса «А» (777 мест) по сравнению с ними покажется простым. Здесь комнаты секционного типа: двухместная комната связана с четырехместной единой душевой и туалетом.

Общежитие № 3 на улице Чапаева, 5 между собой студенты и преподаватели называют «санаторием». Корпус находится на лесной закрытой территории, где можно насладиться всеми прелестями загородной жизни. Как правило, здесь живут старшекурсники по 2-3 человека, которые хотят работать. В каждой комнате есть душевая с туалетом, кухонная зона, посуда и другие необходимые для жизни и учебы вещи. Общежитие № 4 на улице Добровольского, 20 устроено по такому же принципу. Кроме того, в каждом общежитии есть прачечные (за символическую цену), гладильные комнаты, бесплатные камеры хранения, где можно оставлять громоздкие вещи.

Месячная стоимость проживания в общежитии ВГУЭСа колеблется от трехсот рублей до нескольких тысяч в зависимости от комфортности комнаты. Такая стоимость нисколько не смущает родителей студентов ВГУЭСа.

- У нас было время, когда не хватало мест, - поделилась Марина Иванкевич, - но в связи с недавним вводом (сентябрь 2011 года) двух новых этажей во втором общежитии появилось порядка 320 мест, поэтому проблема отпала сразу. Сейчас мы поставили новую задачу - уменьшить количество проживающих в комнате, чтобы студентам жилось просторно, мы планируем введение еще порядка 500 мест и строительство общежития для семейных студентов.

Наука на остров приведет

Глобальный переезд в новые общежития на о. Русском начнется через год, сразу же после саммита АТЭС. По словам проректора ДВФУ Николая МОРОЗОВА, в новых общежитиях смогут разместиться 11000 студентов, а значит, нет причин для волнения, что мест не хватит. Все комнаты в кампусе соответствуют уровню гостиницы, все комфортны и потому будут распределяться между будущими первокурсниками, исходя не из финансовых возможностей родителей, а из умственных способностей абитуриента. Так, максимальный суммарный балл по ЕГЭ откроет перед студентом возможность выбора: комнату с видом на море, или поближе к своему учебному корпусу, или рядом с друзьями.

- Попадая в общежитие на Русском острове, студент незаметно для себя изменит свой менталитет: он поймет, что все равны в своих возможностях изначально, а все остальное уже зависит от него. Ты не будешь круче, если попросишь у родителей деньги на самую комфортную комнату, ведь такие там будут у всех. А вот если ты будешь умным, сильным, успешным - тебя станут уважать сверстники, - считает Николай МОРОЗОВ.

Уже в этом учебном году «на материке» мы пошли на эксперимент – внедрили автоматическую систему поселения первокурсников: летом на сайте университета были размещены фотографии, адреса и описание всех общежитий ДВФУ. Студенты выбирали понравившийся номер, а затем следили за своим рейтингом, который был сформирован исключительно на основании балла ЕГЭ. На сегодняшний день у федерального университета 5 общежитий блочного типа и 8 общежитий коридорного типа, большая часть которых находится в районе Фуникулера, Баляева и центра города. Ректор ДВФУ не стал ждать, когда университет переедет на остров Русский, и пытается улучшить условия в старых общежитиях уже в этом году. За лето произвели ремонтных работ на 19 млн рублей – отремонтировали учебные и душевые комнаты, буфеты и столовую, еще 32 млн выделено на ремонт фасадов.

В зависимости от площади в одной комнате проживают два-четыре студента, набор мебели – базовый. Ежемесячная стоимость проживания в общежитии колеблется от 380 рублей до 930 рублей за место, а стоимость комнаты улучшенного типа от 2 500 до 8 000 рублей.