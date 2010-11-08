ТГЭУ принял единогласное решение войти в состав ДВФУ

29 октября 2010 года в Тихоокеанском государственном экономическом университете состоялось заседание ученого совета, на котором рассматривался вопрос о вхождении ТГЭУ в состав Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

В заседании ученого совета принял участие ректор ДВФУ Владимир Миклушевский. В ходе состоявшегося диалога он рассказал о перспективах развития Дальневосточного федерального университета и ответил на многочисленные вопросы членов совета. По результатам обсуждения этого вопроса ученым советом было принято единогласное решение о вхождении Тихоокеанского государственного университета в состав Дальневосточного федерального университета.