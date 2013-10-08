Во Владивостоке по просьбе жителей возобновили популярный автобусный маршрут

9 октября возобновляется работа автобусного маршрута № 12 «Иртышская – ТЦ «Изумруд». Это решение принято по просьбам жителей данного района города, сообщило Управление транспорта администрации Владивостока.



Напомним, что маршрут № 12 ранее обслуживался частными коммерческими перевозчиками, которые сочли его нерентабельным и закрыли более двух лет назад. При этом жители достаточно удаленного от центра микрорайона улиц Иртышской и Героев Варяга были вынуждены около двух километров добираться пешком до ближайшей автобусной остановки в районе БАМа или на проспекте 100-летия. Поэтому Игорь Пушкарёв распорядился возобновить маршрут № 12 силами муниципальных автотранспортных предприятий.



С 06.30 на линию «Иртышская – ТЦ «Изумруд» выйдут два новых муниципальных автобуса марки «Фольксваген». Их движение будет осуществляться следующим образом: «Иртышская – Парк Победы – Проспект 100-летия Владивостока – Некрасовская – Фуникулер – ТЦ «Изумруд». В обратном направлении – через эти же остановки.



Теперь пассажиры, проживающие на улицах Иртышской, Героев Варяга и в других прилегающих микрорайонах, впервые смогут без пересадок осуществлять поездки на Вторую Речку и через «Фуникулер» в центральную часть города. Эти автобусы будут поначалу работать в тестовом режиме под контролем специалистов управления транспорта администрации Владивостока, чтобы определить наиболее оптимальные параметры перевозки пассажиров – количество автобусов, интервалы их движения в разные отрезки дня.

Сотрудники управления транспорта продолжают также мониторинг работы и других городских автобусных маршрутов с целью улучшения обслуживания пассажиров. При этом максимально учитываются мнения горожан. Их предложения принимаются по телефону 2-614-334, а также в виде бесплатных sms – сообщений, начинающихся со слова АВТОБУС, на короткий номер 25125.



В результате только с июня нынешнего года во Владивостоке открыто уже десять новых маршрутов пассажирских автобусов:



- № 1 («Академическая – Окатовая – мыс Анна»)



- № 15-к («Трудовая – «Изумруд» – Трудовая»),



- № 29 («Изумруд» – бухта Воевода – «Изумруд»)



- № 31-к (Луговая – Фадеева – Борисенко, 106»).



- № 44-д («Угольная – Весенняя – Вторая Речка»)



- № 66 (64-й микрорайон – Центр»)



- № 74 («Баляева – ДВФУ»)



- № 75 (ТД «Тихоокеанский» – ДВФУ»)



- № 76 («Бухта Тихая – ДВФУ»)



- № 12 «Иртышская – ТЦ «Изумруд».



Одновременно совершенствуется работа других, уже действующих ранее маршрутов. Абсолютно во всех городских пассажирских автобусах установлена спутниковая система слежения ГЛОНАСС, что позволяет осуществлять постоянный контроль их работы, а 99 процентов автобусов оборудованы терминалами безналичной оплаты проезда «Мой дельфин». Продолжается и оснащение городского общественного транспорта светодиодными табло, на которых визуально дублируется информация об остановочных пунктах. А весь автобусный парк за последние два года обновлен уже на две трети - пассажиров теперь в основном перевозят автобусы выпуска 2011-2012 года. Флагманами здесь являются муниципальные немецкие MANы и «Фольксвагены», сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

