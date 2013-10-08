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Во Владивостоке по просьбе жителей возобновили популярный автобусный маршрут

08 Октября 2013, 20:09 | Владивосток

9 октября возобновляется работа автобусного маршрута № 12 «Иртышская – ТЦ «Изумруд». Это решение принято по просьбам жителей данного района города, сообщило Управление транспорта администрации Владивостока.

Напомним, что маршрут № 12 ранее обслуживался частными коммерческими перевозчиками, которые сочли его нерентабельным и закрыли более двух лет назад. При этом жители достаточно удаленного от центра микрорайона улиц Иртышской и Героев Варяга были вынуждены около двух километров добираться пешком до ближайшей автобусной остановки в районе БАМа или на проспекте 100-летия. Поэтому Игорь Пушкарёв распорядился возобновить маршрут № 12 силами муниципальных автотранспортных предприятий.

С 06.30 на линию «Иртышская – ТЦ «Изумруд» выйдут два новых муниципальных автобуса марки «Фольксваген». Их движение будет осуществляться следующим образом: «Иртышская – Парк Победы – Проспект 100-летия Владивостока – Некрасовская – Фуникулер – ТЦ «Изумруд». В обратном направлении – через эти же остановки.

Теперь пассажиры, проживающие на улицах Иртышской, Героев Варяга и в других прилегающих микрорайонах, впервые смогут без пересадок осуществлять поездки на Вторую Речку и через «Фуникулер» в центральную часть города. Эти автобусы будут поначалу работать в тестовом режиме под контролем специалистов управления транспорта администрации Владивостока, чтобы определить наиболее оптимальные параметры перевозки пассажиров – количество автобусов, интервалы их движения в разные отрезки дня.

Сотрудники управления транспорта продолжают также мониторинг работы и других городских автобусных маршрутов с целью улучшения обслуживания пассажиров. При этом максимально учитываются мнения горожан. Их предложения принимаются по телефону 2-614-334, а также в виде бесплатных sms – сообщений, начинающихся со слова АВТОБУС, на короткий номер 25125.

В результате только с июня нынешнего года во Владивостоке открыто уже десять новых маршрутов пассажирских автобусов:

- № 1 («Академическая – Окатовая – мыс Анна»)

- № 15-к («Трудовая – «Изумруд» – Трудовая»),

- № 29 («Изумруд» – бухта Воевода – «Изумруд»)

- № 31-к (Луговая – Фадеева – Борисенко, 106»).

- № 44-д («Угольная – Весенняя – Вторая Речка»)

- № 66 (64-й микрорайон – Центр»)

- № 74 («Баляева – ДВФУ»)

- № 75 (ТД «Тихоокеанский» – ДВФУ»)

- № 76 («Бухта Тихая – ДВФУ»)

- № 12 «Иртышская – ТЦ «Изумруд».

Одновременно совершенствуется работа других, уже действующих ранее маршрутов. Абсолютно во всех городских пассажирских автобусах установлена спутниковая система слежения ГЛОНАСС, что позволяет осуществлять постоянный контроль их работы, а 99 процентов автобусов оборудованы терминалами безналичной оплаты проезда «Мой дельфин». Продолжается и оснащение городского общественного транспорта светодиодными табло, на которых визуально дублируется информация об остановочных пунктах. А весь автобусный парк за последние два года обновлен уже на две трети - пассажиров теперь в основном перевозят автобусы выпуска 2011-2012 года. Флагманами здесь являются муниципальные немецкие MANы и «Фольксвагены», сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.
 

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги: автобусы 



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Комментарии

  • Псевдоним00:23, 10.10.2013#

    Верните маршрут 15ц катерная-изумруд!!!!

  • babai08:20, 11.10.2013#

    Хоть какой то с утра позитив. Еще бы анулировали "горных казлов" за рулем, так вообще можно было бы сказочно порадоваться.

  • Просто гость08:28, 11.10.2013#

    Напишите пожалуйста, кто видел 76 маршрут!!!! И по какому расписанию он ходит.

  • Работяга с Варяга11:27, 12.10.2013#

    Ура! Только бы снова не закрыли! А то уже столько раз этот маршрут открывали-закрывали. Так-то он очень нужен!

  • Псевдоним11:30, 12.10.2013#

    Популярный - это 50, который чтобы не восстанавливать даже такой повод нашли как отрытие 12 маршрута.

  • Псевдоним19:02, 13.10.2013#

    Два автобуса. Да их замучаешься ждать. Интервал то какой между ними. Надо чтобы по расписанию ходили иначе толку не будет.

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