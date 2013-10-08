Во Владивостоке объявили войну отходам

Мы живем в эпоху кризиса отходов. В обществе развивается потребительский подход, и все предлагаемые пути решения проблем утилизации отходов не могут остановить рост количества производимого населением мусора. Отсюда напрашивается вывод: людям нужно меньше потреблять или, все же, научиться грамотно потреблять? Производители товаров ежедневно побуждают нас что-либо купить, но, как правило, около 30-50% различных товаров нам не очень-то и нужны.

Напомнить людям, что они сами являются частью природы; обратить их внимание на вред, который приносит бездумное использование пластика и бумаги; начиная со школьной скамьи формировать у населения бережное отношение к окружающей среде - одно из приоритетных направлений долгосрочной целевой программы «Совершенствование системы обращения с отходами», реализуемой администрацией Владивостока.

В супермаркет –

с экосумкой

- Начали с небольших мероприятий - экологических уроков в школах на тему правильного обращения с отходами, рассказывали, из чего они состоят, как образуются, - говорит начальник отдела организации природоохранных мероприятий управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока Наталья ФЕДОРЕЦ. – Каждый урок - это интерактивная лекция. С демонстрацией наглядных материалов. А в прошлом году к экологическим урокам добавились мастер-классы для младших школьников. В ходе мастер-классов ребята воплощают свою авторскую задумку на экологическую тему на холщовой продуктовой сумке - модной и практичной альтернативе пластиковому пакету. А попутно ребята прослушают лекцию и поймут, для чего это надо.

Из экологической лекции: «Сегодня пищевые и непищевые продукты в большинстве случаев упакованы. Упаковку, выброшенную после использования товаров, можно встретить повсюду. И если несколько десятков лет назад основу мусорных контейнеров составляли органические отходы и бумага, то сегодня большую часть мусора составляет пластиковая упаковка, загрязняющая окружающую среду. Поэтому, отправляясь в магазин, берите с собой экосумку и выбирайте товары без упаковки или с минимальным ее наличием. Учитывая, что упаковка составляет от 20 до 70% от цены товара, это позволяет еще и сэкономить».

- Со временем перечень мероприятий по экологическому воспитанию подрастающего населения дополнили экскурсии на предприятия, осуществляющие сбор, переработку, обезвреживание различных видов отходов, - продолжает Наталья Федорец. – Первым на нашу просьбу откликнулась экологическая служба ТОФ, которая занимается сбором нефтесодержащих отходов, ликвидацией розливов нефти. Школьникам продемонстрировали уборку акватории и познакомили с работой судна-мусоросборщика, способами очистки морских вод от ТБО и утилизации собранных отходов, показали научно познавательный фильм. Сегодня мы возим детей на экскурсии уже на пять предприятий: на очистные сооружения канализационных стоков Примводоканала, на комплекс по утилизации ТБО, на предприятия по переработке пластика, автомобильных покрышек, где ребята все могут увидеть воочию.

Научный подход

27 сентября во Владивостоке завершилась седьмая ежегодная экологическая конференция, которая проходила в двух номинациях: для старшеклассников и студентов.

- Мы объединили в рамках одного мероприятия учащихся школ и вузов не случайно, для школьников это хорошая возможность пообщаться со старшими товарищами, послушать их доклады. Это иной уровень и иная форма подачи материала.

Среди тем конференции: загрязнение морской акватории и побережья твердыми бытовыми отходами, промышленными и бытовыми стоками; отходы как вторичное сырье для производства товаров и энергии; формирование культуры обращения с отходами и т.д.

По словам Натальи Федорец, качественный уровень докладов с каждым годом все выше, растет число участников конференций. Идеи учащихся берутся «на карандаш» и вполне вероятно, что в будущем - в том или ином виде - они воплотятся в жизнь.

И полезно, и весело

Повышает экологическую сознательность и грамотность школьников проведение экологических акций. При этом сбор мусора превращается для ребят в увлекательную игру. И это не только весело и интересно, но и полезно для города и его жителей.

- Традиционные экологические акции, как правило, проводим в местах массового отдыха горожан. Ребята собирают, сортируют отходы - отдельно пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, стеклянную тару, жестяные банки, автопокрышки… И при этом соревнуются между собой, кто лучше очистит свой участок. Участников акций обязательно поощряем, - сообщила Наталья Федорец. – В этом году, как в старые добрые времена, провели по школам акции по сбору макулатуры и пластика. Весной в ходе акции удалось собрать в общей сложности 6 тонн макулатуры, осенью – 11 тонн. Собранная макулатура пошла на вторичную переработку. В следующем году планируем добавить акцию по сбору элементов питания.

Еще интереснее и веселее проходят экоигры, экотурнир «Что? Где? Когда?», конкурсы поделок из мусора… А в завершение - красочное экошоу с подведением итогов ежегодной экологической кампании, поощрением ее самых активных участников и награждением победителей ценными призами - наборами для детского творчества, энциклопедиями, плеерами, электронными книгами, конструкторами, цифровыми фоторамками, музыкальными центрами.

Есть и итоговый суперприз – интерактивная доска, которую последние два года – 2011 и 2012 - стабильно получает 52-я школа, но ей на пятки наступает школа №47. Оба общеобразовательных учреждения участвуют во всех проводимых администрацией города экологических мероприятиях и лидируют в большинстве из них. А всего в экологической кампании принимает участие свыше полусотни владивостокских школ и иных учебных заведений.

В программе экошоу – концертно-развлекательная программа и выставка лучших творческих детских работ, где мусор впервые радует глаз. Оказывается из пластиковой посуды, бутылок, бумажных оберток, пробок и прочих бытовых отходов можно создать настоящие произведения искусства. А конкурс-показ «Мусорная мода» - вообще нечто невообразимое. Платья из мусорных корзин, старой пленки, полиэтиленовых пакетов, использованных дисков и прочего в обычной жизни не нужного хлама. Каждая вещь – шедевр. Жаль только, на улицу в ней не выйдешь. Зрители, восхищенные фантазией и смелостью юных модельеров, каждый выход встречают громкими овациями.

Возьми пластик в оборот

- Комплекс мероприятий для школьников и студентов – не единственное направление нашей деятельности, - продолжает Наталья Федорец. - Мы постоянно ведем разъяснительную работу среди взрослого населения. Это видеоролики, буклеты, информационные баннеры и щиты. Мы устанавливаем их на улицах – в местах скопления людей, около скверов. К примеру, с одной стороны щита - картинка тематического содержания «Донеси любой ценой до урны», с другой – применяемые к нарушителям меры административной ответственности. Там, где мы установили такие щиты, не стало несанкционированных свалок.

В этом году мы приняли новое положение об организации сбора и утилизации отходов на территории города, в котором прописано, что отходы необходимо сортировать в местах их сбора. В первую очередь, отделять строительный мусор, а затем переходить на раздельный сбор бумаги, стекла, пластика. Во Владивостоке есть частные предприятия в сфере переработки отходов. Есть предприятия, перерабатывающие пластик, есть предприятия, которые собирают стекло, бумагу и все эти отходы направляют на вторичную переработку. Изымая часть отходов, которые идут на захоронение либо сжигаются, мы, с одной стороны, уменьшаем негативное воздействие на окружающую среду, с другой – даем толчок развитию частного бизнеса, созданию рабочих мест и продукции. Кстати, Владивосток – один из немногих городов на Дальнем Востоке, где есть предприятия по переработке отходов.

«Возьми пластик в оборот» - один из реализуемых нами экопроектов. Пластик, хотя и легкий, занимает больше 30% объема контейнера. 99% пластиковой упаковки мы используем один раз и выбрасываем. Но пластиковые отходы начинают распадаться только через 70-300 лет, а при их сжигании образуются канцерогенные вещества. Направленный же в переработку пластик может использоваться как вторичное сырье. К примеру, пяти двухлитровых бутылок достаточно для производства волокна на большую спортивную майку.

Во Владивостоке уже установлено более 30 контейнеров-пирамидок для сбора отходов пластика: полиэтиленовых пакетов, бутылок из-под пива, воды, моющих средств. Пластик заберут бесплатно, так что за него придется платить компании по вывозу мусора. Таким образом, можно еще и сэкономить. Стать участником этого проекта может каждый, изготовив и установив пирамидку для своего дома.

«Свалкам – нет!» - еще один совместный проект администрации города и компаний по переработке вторсырья. Он направлен на сбор и переработку отработавших свое автопокрышек. Недавно при поддержке городских властей во Владивостоке начали внедрять новые технологии по переработке древесных отходов, а в планах - наладить сбор ртутьсодержащих ламп.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото пресс-службы администрации города.