Во Владивостоке подготовка к отопительному сезону на неделю "отключила" горячую воду

Во Владивостоке подходят к завершению плановые работы по капитальному ремонту и замене теплотрасс, обеспечивающих горячей водой и отоплением микрорайоны столицы Приморья. Как отмечают специалисты, своевременный ремонт и замена теплосетей позволят избежать аварийных ситуаций в зимний период.

С 8 октября бригады филиала «Приморские тепловые сети» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» проводят масштабные ремонтные работы в ряде микрорайонов Владивостока. В связи с этим с 14 часов вторника, 8 октября, до 17 часов воскресенья, 13 октября, от горячего водоснабжения будут отключены жилые дома и здания по следующим адресам:

Володарского, 3а, 8, 8а , 13, 19, 22;

Всеволода Сибирцева, 12, 15, 22, 24;

Лазо, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28;

Луцкого, 8, 10, 12, 13, 16, 21;

Корабельная Набережная, 6, 17а;

Некрасовский переулок, 1, 3, 5, 18;

Океанский проспект, 30;

Петра Великого, 2, 2а, 3, 4, 6, 8;

Пологая, 50, 54а, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 62а, 63, 63а, 65, 65а, 66, 66а, 67, 69а, 72;

Почтовый переулок, 5, 5/1, 5/2, 6, 7, 7/1, 7/3, 7/4, 8, 9, 9а;

Прапорщика Комарова, 32, 36, 42, 48, 52, 54;

Пушкинская, 4, 6, 7, 8, 8а, 8-б, 10, 13, 14, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 16, 18, 20, 22, 17, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 23, 25, 25а, 25/1, 25-б, 25д, 25е, 27, 31, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/7, 35, 37, 39, 41, 41а, 45, 47, 53;

Светланская, 39, 41, 41а, 43, 43, 47, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 55/3, 56, 57, 65а, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 83, 85, 87, 89;

Светланский переулок, 11/2;

Суханова, 1, 1а, 1/3, 2, 3, 3а, 4, 4а, 4-б, 5, 5а, 6, 6а, 6-б, 6в, 6г, 7, 7а, 8, 8/2, 8д, 9, 11, 13;

Уборевича, 6а, 10, 10а, 10-б, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/6, 10/9, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 20а, 20а/2, 22, 23, 24, 25,25а, 26, 28, 30/37, 36;

Фонтанная, 44, 49/2.

Отметим, что в целом Владивосток на сегодняшний день готов к отопительному сезону на 91%. Специалисты обещают 100-процентную готовность к 15 октября.

Напомним, прошлый отопительный сезон прошел в столице Приморья в штатном режиме, без срывов и происшествий. На все котельные города, включая островные территории, топливо поставлялось без сбоев. Учреждения образования, культуры и здравоохранения были обеспечены теплом в полном объеме. К многоквартирным жилым домам с центральной системой отопления тепло также подавалось без перебоев. Возникающие аварии оперативно устраняли. Таким планируется и сезон наступающий.

Напомним, отопительный сезон во Владивостоке начинается в последних числах октября, сообщила ZRPRESS.Ru пресс-служба администрации Владивостока.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.