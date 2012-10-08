Во Владивостоке отмечают 100-летний юбилей железнодорожного вокзала

ВЛАДИВОСТОК, 8 октября, ZRPRESS. Во Владивостоке проходят торжественные мероприятия, приуроченные к 100-летию железнодорожного вокзала.

В минувшую пятницу, 5 октября, в торжествах по случаю юбилея вокзала приняли участие руководители ОАО «РЖД», администрации города Владивостока, работники культуры и архитектуры столицы Приморского края, а также супруга внука императора Александра III, Великая Княгиня Ольга Николаевна Куликовская-Романова.

От имени руководства Дальневосточной магистрали коллектив вокзала поздравил Первый заместитель начальника дороги Алексей Гладилин. Он отметил, что на Дальневосточной железной дороге много прекрасных вокзалов, но Владивостокский вокзал особенно отличается своим неповторимым обликом.

«Здесь всегда ощущается тепло, здесь трудится прекрасный коллектив, и у руководства дороги всегда было особое отношения к вокзалу Владивосток, – подчеркнул Алексей Гладилин. – Это – жемчужина, не только города Владивостока, но и всей магистрали». От имени начальника Дальневосточной железной дороги он вручил награды работникам вокзала.

В честь 100-летнего юбилея в зале ожидания железнодорожного вокзала Владивосток была установлена икона Святителя Николая – покровителя путешественников. В торжественной обстановке её освятил Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин.

Об истории вокзала, о его прошлом и настоящем можно было узнать из экспозиции исторического уголка в здании вокзала.

Историческая справка:

Закладка здания вокзала состоялась 19 мая 1891 года (по старому стилю) в присутствии наследника российского престола Великого Князя Николая Александровича (с 1895 года – император Николай II). В этот же день состоялась и церемония закладки уссурийской железной дороги, как части Великого Сибирского пути. Постройка здания первого вокзала была закончена к ноябрю 1893 года и 2 ноября оно было торжественно освящено настоятелем Успенского собора протоиереем Александром Муравьевым. Одновременно открылось пробное движение поездов на участке дороги Владивосток – Кетрицево (ныне – Уссурийск).

Закладка нового здания состоялось 16 января 1909 года, завершено строительство в феврале 1912 года. В ходе строительства была проведена реконструкция всего вокзального комплекса с обрамлением привокзальной площади со стороны путей, сооружением новых посадочных платформ, лестниц, выхода на площадь, росписями и меблировкой интерьеров здания вокзала. Отделочные работы были завершены в сентябре 1912 года.

Здание Владивостокского железнодорожного вокзала имеет историческую ценность как памятник строительства Транссибирской железной дороги и многих исторических событий жизни Владивостока, проходивших в его стенах или на площади перед ним.

Художественная ценность здания состоит в том, что оно представляет собой сохранившееся в первозданном виде произведение архитектуры начала ХХ века, выполненное на высоком архитектурно-художественном уровне и воплощает в себе художественными средствами идею единства России.

Решением Приморского крайисполкома № 618 от 28.05.1968 г. здание принято под государственную охрану как памятник истории и культуры, а постановлением Совета Министров РСФСР № 624 от 04.12.1974 оно отнесено к категории памятников республиканского значения.