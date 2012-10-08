Рабочая группа по обустройству объектов саммита АТЭС продолжает работу

ВЛАДИВОСТОК, 8 октября, ZRPRESS. 8 октября губернатор Приморского края Владимир Миклушевский принял участие в заседании рабочей группы по подготовке предложений по обустройству объектов саммита АТЭС. Члены группы передали губернатору итоговый пакет предложений по улучшению удобства и безопасности обследованных объектов.

С отчетом о проделанной работе выступила руководитель рабочей группы Марина Шемилина. Она напомнила, что за два месяца работы группа провела 23 заседания, из них 10 – выездных, непосредственно на объектах.

В адрес рабочей группы только по официальным каналом поступило более 100 предложений. Всего же участники группы собрали более 1000 обращений, мнений, вопросов, каждый из которых был проанализирован и использован при выработке итогового документа. Рабочая группа подготовила 150 конкретных предложений по обустройству объектов саммита АТЭС.

В августе рабочая группа передала губернатору первоочередные предложения. Многие из них уже выполнены: сделан пешеходный переход и установлен светофор перед школой №50, нанесена разметка на Окатовой, установлены информирующие знаки на северной стороне моста через Золотой Рог, исправлены дорожные знаки на трассах «Седанка – Патрокл» и «М-60 «Уссури» - аэропорт «Кневичи», обустроены остановки общественного транспорта и многое другое.

Как рассказал член рабочей группы Сергей Федоренко, директор саморегулируемой организации «Альянс строителей Приморья», его предложения касались трассы М 60: "Существующие развороты в районе Спутника и моста трассы Де Фриз - Патрокл имеют всего одну полосу и очень крутой уклон. Зимой, через два месяца, развернуться в Советском районе будет невозможно, гололёд или даже незначительная авария вызовет многочасовые пробки. Более того, закрыт разворот в районе 10 улицы из-за аварийной подпорной стенки. Для решения проблемы необходимо поставить светофоры в районах улиц Полетаева, Первой дачной, Океанской, Порт Артуровской и Садгород, и в этих местах разрешить повороты налево. Губернатор поручил Игорю Петеримову, директору департамента дорожного хозяйства АПК, в течении 2-х недель дать предложения по этому вопросу".

Владимир Миклушевский поблагодарил всех участников общественной приемки за проделанную работу. «Мы выполним все поступившие к нам предложения, но предварительно выделим первоочередные, требующие немедленного решения. Это будет чёткий график работ, подкреплённый соответствующими бюджетными ассигнованиями. Финансирование необходимых мероприятий мы заложим в наш бюджет, который сегодня планируется на трёхлетнюю перспективу», - отметил губернатор. При этом горожане сами смогут решить, что нужно сделать в первую очередь. Предложения рабочей группы будут размещены на сайте администрации края, очередность реализации предложений будет зависеть от поддержки, которую они наберут.

То, как будут реализовываться эти предложения, Владимир Миклушевский предложил рабочей группе взять под свой контроль. «Благодаря работе вашей группы люди поверили, что благодаря общественности можно добиться результатов. Вы накопили огромный опыт работы, который будет востребован и в дальнейшем. Сейчас разрабатывается законопроект об Общественной палате Приморского края, формируются общественно-экспертные советы по самым разным направлениям. Ваша работа – это прообраз того, как будет в будущем работать краевая Общественная палата», - сказал губернатор.

В целом предложения, выработанные рабочей группой, можно разделить на несколько направлений. В первую очередь, это безопасность на дорогах – обустройство безопасных пешеходных переходов, совершенствование транспортной схемы. Ряд предложений касается доступности объектов инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями. Группа предложений затрагивает вопрос развития общественного транспорта, создания новых маршрутов, прежде всего, через новые мосты. Построенные дороги должны быть удобны людям, а значит, нужно строить дополнительные съезды, развязки и развороты.

Также участники рабочей группы особо отметили необходимость продуманного и взвешенного выбора компании-оператора для театра оперы и балета и концертно-спортивного комплекса на Спутнике. По их мнению, это значимые для края объекты, и управлять ими должны настоящие профессионалы, которые смогут изменить культурный и спортивный фон в Приморье.

«Мы уже ведем соответствующую работу. Есть предложения, чтобы эти объекты курировали наши сенаторы – Вячеслав Фетисов и Татьяна Заболотная. У них уже есть интересные идеи по использованию будущих комплексов», - отметил Владимир Миклушевский.

Член рабочей группы Валентин Аникеев обратил внимание и на необходимость строительства водовода на остров Русский.

«Проект есть, сейчас ведутся переговоры в Министерстве регионального развития. В 2013 году мы планируем начать строительство водовода», - сообщил Владимир Миклушевский. Также губернатор дал поручение провести анализ опреснённой воды в лабораториях ДВО РАН и опубликовать его данные в СМИ. По мнению участников рабочей группы это поможет прекратить спекуляции на эту тему.

В ходе заседания Владимир Миклушевский сделал ещё одно заявление: мост через бухту Золотой Рог будет пешеходным. «Уже заказан проект по обеспечению безопасности пешеходов», - сообщил губернатор. После реализации проекта весной будущего года мост планируется открыть для пешеходов.

И губернатор, и все участники рабочей группы считают проделанную работу важной и значимой. Люди видят конкретные результаты и позитивные изменения, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«Мы будем и дальше работать в этом направлении, а ваш опыт используем при формировании комиссий и рабочих групп Общественной палаты Приморского края», - отметил Владимир Миклушевский. В первую очередь на обсуждение и контроль общественности будет вынесен вопрос безопасности дорожного движения, как для пешеходов, так и для автомобилистов. Это – актуальный вопрос для Приморья с его количеством автомобилей, - подчеркнул губернатор.