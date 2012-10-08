Владимир Миклушевский: Мост через бухту Золотой Рог будет открыт для пешеходов

ВЛАДИВОСТОК, 8 октября, ZRPRESS. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, отвечая на вопросы жителей края в эфире ГТРК «Владивосток», заявил, что мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке будет открыт для пешеходов.

По словам губернатора, такое решение было принято после консультаций со специалистами. В настоящее время ведутся дополнительные проработки по обеспечению безопасности движения по мосту всех участников дорожного движения, в частности, планируется установка специальной сетки безопасности.

После выполнения всех требований по обеспечению безопасности мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке для пешеходов будет открыт, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.