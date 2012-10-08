Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Владимир Миклушевский: Мост через бухту Золотой Рог будет открыт для пешеходов
08 Октября 2012, 11:55 | Владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 8 октября, ZRPRESS. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, отвечая на вопросы жителей края в эфире ГТРК «Владивосток», заявил, что мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке будет открыт для пешеходов.
По словам губернатора, такое решение было принято после консультаций со специалистами. В настоящее время ведутся дополнительные проработки по обеспечению безопасности движения по мосту всех участников дорожного движения, в частности, планируется установка специальной сетки безопасности.
После выполнения всех требований по обеспечению безопасности мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке для пешеходов будет открыт, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Теги:
Новости тематики
- Возле автовокзала Владивостока запретили парковку автомобилей
- Во Владивостоке вновь ограничат движение транспорта
- Владивостоку отдали 28 участков под строительство этих важных объектов
- Во Владивостоке ограничат движение транспорта
- В центре Владивостока ограничат движение и парковку
- В центре Владивостока временно ограничат движение
- Ремонт ж/д переезда в Моргородке затруднит движение на сутки
- Виталий Веркеенко подвел итоги работы по ликвидации последствий снегопада во Владивостоке
- Перевозчики Владивостока нарушили правила на кругленькую сумму
- Горожане назвали грязный сугроб на центральной площади Владивостока в честь Навального
Новости раздела
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- Экс-мэр Владивостока поздравил десантуру с праздником
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Возрожденная Миллионка станет туристическим центром Владивостока
- Во Владивостоке идут проверки жилья по фактам незаконных перепланировок
- Владивостокцы поддержали проект, который разработала еще команда Игоря Пушкарёва
- Владивосток и Пусан готовятся отметить 26-летие установления побратимских отношений
- Глава Владивостока вылетел в Сингапур за опытом
- На верфи во Владивостоке построили новый сторожевой корабль
- В центре Владивостока выросли семь сопок в масштабе 1:75
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- В августе россиянам мало не покажется
- В России введут новый налог для граждан
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Что теперь будет с рублем?
- Во Владивостоке температура воздуха может подняться до плюс 32 градусов
- Митинг во Владивостоке собрал 300 человек, включая китайских туристов
- Дальневосточное кольцо России во Владивостоке поставили под сомнение
Loading...