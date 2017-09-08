Владивосток накрыли гроза с дождем и ветер

Около семи часов вечера Владивосток накрыли гроза и дождь. Синоптики с точностью до часа спрогнозировали ухудшение погодных условий в столице Приморья, сообщает деловая газета «Золотой Рог».



Специалисты Примгидромета сообщали о том, что в пятницу вечером (с 20.00 08.09) во Владивостоке пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер сильный северный, северо-западный, до 12-17 м/с. Температура ночью 12...14°С тепла. Завтра, в субботу ветер немного изменит направление, однако скорость ветра изменится не критично - 10-15 м/с. Осадков не ожидается.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.