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Главный приморский синоптик прокомментировал неоднозначное увольнение главы Росгидромета

08 Сентября 2017, 16:27 | Владивосток

Начальник Примгидромета Борис Кубай рассказал об увольнении руководителя Росгидромета Александра Фролова, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу приморского ведомства.

Борис Викторович, сегодня была опубликована информация об увольнении руководителя Росгидромета Александра Фролова. Что Вы можете сказать по данному поводу?

– Известно, что в канун своего 65-летия Александр Васильевич написал заявление с просьбой об освобождении его от своей должности в связи с достижением данного рубежа. Насколько я понимаю, его просьба была удовлетворена и это нормальная, обычная процедура.

Я знаю Александра Васильевича еще с аспирантской скамьи, это очень высокообразованный, интеллигентный человек, выросший внутри Службы и хорошо понимающий ее задачи и проблемы. И хотя мне доводилось критиковать Центральный аппарат и руководство Росгидромета за неповоротливость и нежелание повернуть гидрометеорологическую науку в сторону практики, я понимаю, что многие проблемы Службы, при сохранении ее финансирования по остаточному принципу, решить невозможно.

- СМИ называют причиной увольнения неточный прогноз майского урагана в Москве…

– Сегодняшний уровень точности прогнозов погоды, например, по городу Москве, полностью соответствует уровню метеорологической освещенности данной территории. Чем выше уровень этой освещенности, тем точнее будет диагноз, тем меньше ошибок интерполяции и тем выше точность прогноза. К сожалению, эта аксиома пока воспринимается далеко не всеми.

Недавно у нас гостила делегация из пятимиллионного города Харбин, на территории которого действует более двухсот метеорологических станций. В то же время на гораздо большей по площади территории города Москвы действует не более сорока метеорологических станций. Это означает, что математически более точные диагностические и прогностические расчеты в Москве будут гораздо менее эффективными, чем в Харбине до тех пор, пока количество пунктов наблюдений не превысит уровня Харбина.

Так что сколько руководителей Службы не снимай, без нормальной финансовой поддержки со стороны Правительства РФ результат будет известным.

- Остается пожелать Гидрометслужбе России дальнейшего интенсивного развития и процветания?

– Прежде всего, хотелось бы сказать Александру Васильевичу Фролову спасибо за все, что он сделал и я надеюсь еще будет делать для нашей Службы и пожелать ему здоровья и успехов на новом поприще.

Максиму Евгеньевичу Яковенко, новому руководителю Росгидромета, искренне желаю успехов в очень нелегком труде, поддержки в верхах и низах и крепкого здоровья. Хочется верить, что ему удастся убедить Правительство в том, что каждый вложенный в развитие Гидрометеорологической Службы рубль способен дать многократную отдачу.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: приморье  синоптики  погода  увольнение  Примгидромет 



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