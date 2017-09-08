Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Главный приморский синоптик прокомментировал неоднозначное увольнение главы Росгидромета
Начальник Примгидромета Борис Кубай рассказал об увольнении руководителя Росгидромета Александра Фролова, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу приморского ведомства.
Борис Викторович, сегодня была опубликована информация об увольнении руководителя Росгидромета Александра Фролова. Что Вы можете сказать по данному поводу?
– Известно, что в канун своего 65-летия Александр Васильевич написал заявление с просьбой об освобождении его от своей должности в связи с достижением данного рубежа. Насколько я понимаю, его просьба была удовлетворена и это нормальная, обычная процедура.
Я знаю Александра Васильевича еще с аспирантской скамьи, это очень высокообразованный, интеллигентный человек, выросший внутри Службы и хорошо понимающий ее задачи и проблемы. И хотя мне доводилось критиковать Центральный аппарат и руководство Росгидромета за неповоротливость и нежелание повернуть гидрометеорологическую науку в сторону практики, я понимаю, что многие проблемы Службы, при сохранении ее финансирования по остаточному принципу, решить невозможно.
- СМИ называют причиной увольнения неточный прогноз майского урагана в Москве…
– Сегодняшний уровень точности прогнозов погоды, например, по городу Москве, полностью соответствует уровню метеорологической освещенности данной территории. Чем выше уровень этой освещенности, тем точнее будет диагноз, тем меньше ошибок интерполяции и тем выше точность прогноза. К сожалению, эта аксиома пока воспринимается далеко не всеми.
Недавно у нас гостила делегация из пятимиллионного города Харбин, на территории которого действует более двухсот метеорологических станций. В то же время на гораздо большей по площади территории города Москвы действует не более сорока метеорологических станций. Это означает, что математически более точные диагностические и прогностические расчеты в Москве будут гораздо менее эффективными, чем в Харбине до тех пор, пока количество пунктов наблюдений не превысит уровня Харбина.
Так что сколько руководителей Службы не снимай, без нормальной финансовой поддержки со стороны Правительства РФ результат будет известным.
- Остается пожелать Гидрометслужбе России дальнейшего интенсивного развития и процветания?
– Прежде всего, хотелось бы сказать Александру Васильевичу Фролову спасибо за все, что он сделал и я надеюсь еще будет делать для нашей Службы и пожелать ему здоровья и успехов на новом поприще.
Максиму Евгеньевичу Яковенко, новому руководителю Росгидромета, искренне желаю успехов в очень нелегком труде, поддержки в верхах и низах и крепкого здоровья. Хочется верить, что ему удастся убедить Правительство в том, что каждый вложенный в развитие Гидрометеорологической Службы рубль способен дать многократную отдачу.
Новости тематики
- Владивосток накрыли гроза с дождем и ветер
- Главный приморский синоптик прокомментировал неоднозначное увольнение главы Росгидромета
- Мать Игоря Пушкарева обратилась к Владимиру Путину
- В Москве скончался экс-мэр Владивостока Виктор Черепков
- Генконсульство США во Владивостоке будет заниматься только культурой и разведкой
- Арестованный мэр Владивостока обратился к Путину с открытым письмом
- Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
- Золотой мост во Владивостоке отмечает свой первый юбилей
- Организаторы фестиваля "Меридианы Тихого" рассказали о жюри
- На выходных во Владивостоке будет до +28 °C
Новости раздела
- Владивосток накрыли гроза с дождем и ветер
- Главный приморский синоптик прокомментировал неоднозначное увольнение главы Росгидромета
- "Улица Дальнего Востока" будет открыта для горожан и гостей Владивостока 9 и 10 сентября
- В субботу движение транспорта на ряде улиц Владивостока ограничат
- Трутнев: Уже выдано более 36 тыс. "дальневосточные гектаров"
- Мать Игоря Пушкарева обратилась к Владимиру Путину
- В Москве скончался экс-мэр Владивостока Виктор Черепков
- Военный самолет выделывал над Владивостоком такое...
- Растения на территории Приморского океанариума страдают от автотранспорта
- Генконсульство США во Владивостоке будет заниматься только культурой и разведкой
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Китай слизал приморское мороженое
- В Москве скончался экс-мэр Владивостока Виктор Черепков
- Министру, прибывшему на ВЭФ, потребовалась помощь приморских врачей
- Необыкновенная красота появилась во Владивостоке
- Рубль начал стремительно дорожать
- Во Владивостоке владельцы гаражей лишаются собственности и еще остаются должны
- Владивостокская кольцевая автодорога может уйти под землю
- Россиян избавят от одного налога
- Во Владивостоке прикроют любимую горожанами продовольственную ярмарку
- Путин рассказал, что он думает о возможности войны у границ Приморья