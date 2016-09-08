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10 владивостокцев могут получить денежные премии в размере 100 000 рублей
Во Владивостоке продолжается прием заявок на соискателя молодежной премии «Есть за что!». Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог", 10 лауреатов ждут денежные премии от администрации города в размере 100 000 рублей.
Молодых, талантливых и активных владивостокцев в возрасте от 14 до 35 лет приглашают подать документы. Основанием для получения премии «Есть за что!» является городской проект или событие, которые повлияли на развитие Владивостока. Премия присуждается в восьми номинациях:
- в развитие привлекательности городской территории и сохранение исторического наследия города Владивостока;
- в области предпринимательства и экономического развития;
- в области образования, просвещения и науки;
- в области развития общественных связей и журналистики;
- в области социальных коммуникаций и благотворительности;
- в области искусства и культуры;
- в укрепление здорового образа жизни;
- в области охраны экологии городской среды.
Документы от соискателей премии принимаются в управлении по делам молодежи администрации Владивостока по адресу: Океанский проспект, 30. Контактные тел.: (423) 222-08-38, e-mail: dmitrieva@vlc.ru.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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