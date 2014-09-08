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Во Владивостоке пройдут показательные выступления корейских мастеров тхэквондо
Всех желающих приглашают 13 сентября в спорткомплекс "Олимпиец".
Генеральное консульство Республики Корея совместно с федерацией тхэквондо Приморского края проводят показательные выступления корейских мастеров тхэквондо в рамках празднования Годов туризма России и Кореи, 130 лет установления дружественных и торговых отношений между Россией и Кореей и 150-летия со дня добровольного переселения корейцев на Дальний Восток России.
Мировой центр тхэквондо Куккивон расположен на вершине склона в районе Яндон в Сеуле, является главным тренировочным центром тхэквондо как для корейцев, так для иностранцев, тренирующихся по различным программам.
Являясь частью дипломатического корпуса, Kukkiwon Demo Team (демонстрационная команда Куккивона) проводит демонстрационные туры по 10 странам каждый год, в целях внедрения и распространения тхэквондо и корейской культуры по всему миру.
Команда существует с 1974 года, выступала по всему миру в более чем 100 странах, включая несколько выступлении в России. Во Владивостоке Kukkiwon Demo Team выступает впервые.
Начало выступлений в 14.30, вход свободный.
Дарья НАУМЕЦ. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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