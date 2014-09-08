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Во Владивостоке подведены итоги Всероссийского конкурса "Акула пера"

08 Сентября 2014, 10:48 | Владивосток

России Победителем Всероссийского конкурса всей оценивающей комиссией единогласно признана работа Марии Куценко.

На церемонии закрытия IX Международного конгресса рыбаков прошло награждение лауреатов всероссийского журналистского конкурса «Акула пера 2014», организованного в рамках IX Международного конгресса рыбаков. Одним из лауреатов конкурса стала корреспондент ИА «Дейта» Мария Куценко.

Напомним, 4-5 сентября во Владивостоке IX Международный конгресс рыбаков, в котором приняли участие представители рыбной отрасли из 12 стран. В рамках конгресса были проведены различные заседания и круглые столы по решению вопросов отрасли. Во время международного конгресса был проведен конкурс «Акула пера», среди журналистов средств массовой информации. Итоги конкурса были подведены на церемонии закрытия международного конгресса.

В торжественной обстановке были награждены журналисты Общественного Телевидения Приморья и газеты «Золотой Рог».

Победителем Всероссийского конкурса «Акула пера 2014» единогласно всей оценивающей комиссией была признана журналистка информационного агенства «Дейта» Мария Куценко, ставшая победителем в номинации «лучший материал информационного агентства». Примечательно, что жюри конкурса оценивало соответствие материала заявленной тематике конкурса, глубину раскрытия темы, аргументированность, выразительность изложения, объективность в отображении проблемных ситуаций и оригинальность в подаче материала.

Для Марии это дебют в подобных журналистских конкурсах. Как рассказала сама журналистка, на достигнутом она останавливаться не собирается. «Я на самом деле не ожидала, что мой материал принесет мне победу в конкурсе такого масштаба. Эта победа дала мне стимул двигаться дальше», - поделилась эмоциями Мария.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: рыбная отрасль  международное сотрудничество  конкурс  СМИ  приморье  итоги 



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