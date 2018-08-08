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Во Владивостоке снова закроют мосты
08 Августа 2018, 16:50 | Владивосток
22 сентября 2018 года во Владивостоке в третий раз стартует Международный Владивостокский марафон.
Марафон для профессионалов и любителей пройдет по живописной трассе по о. Русский, мостам – «Русский» и «Золотой» с финишем на Центральной площади города. Для участников доступны дистанции 5, 21 и 42 км, а так же 1 км – для детей. Каждый зарегистрированный участник получит: рюкзак, номер участника, футболку марафона, полезные сувениры. А каждый финишер получит медаль! Марафон "Мосты Владивостока" является уникальным спортивным событием, объединяющим города, страны, континенты, а также является площадкой для новых сотрудничеств, коллабораций и дружбы.
В этом году бренд Samsung Galaxy стал Титульным партнером Владивостокского Международного Марафона. И в этот раз событие сменит название на Galaxy Vladivostok Marathon.
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Теги: владивосток марафон мост остров русский
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