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Владивостокцы померяются территориями
С 1 августа во Владивостоке стартовал прием заявок на конкурс по лучшему благоустройству общественной территории. Получить награду за красивый и ухоженный участок могут предприятия, организации и собственники многоквартирных домов. Прием заявок завершается 31 августа, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Конкурс пройдет в трех номинациях: лучшая придомовая территория, лучшая благоустроенная территория учреждения социальной сферы и лучшая благоустроенная территория коммерческого предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе открывается 1 августа и продлится до 31 августа 2018 года. Заявку необходимо направить в управление дорог и благоустройства администрации Владивостока по адресу: Океанский проспект, 20, кабинет 702, с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по будням. Телефон: 2 614-200, osk@vlc.ru. В заявке нужно обязательно указать адрес организации и адрес участка, приложить не менее 10 фотографий и пояснительную записку с информацией о благоустроенной территории.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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