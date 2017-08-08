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Школы готовят к учебному году
Во Владивостоке полным ходом идут работы по подготовке муниципальных учреждений образований к новому учебному году. В школах и детских садах обновляют кровли, фасады, производят замену оконных блоков, устанавливают системы видеонаблюдения и т.д., сообщает деловая газета «Золотой Рог».
На минувшей неделе строители завершили ремонт лестницы, ведущей к школе №57, и продолжают работы по установке лестничных маршей возле школы №78. В школах №50 и №42 идет ремонт спортивных залов, в школе №9 - медицинского кабинета, а в лицее №41 - пищеблока.
В школах №74 и №21 обновляют кровли, в детском саду №150 - фасад, в школах №12 и №69 устанавливают пластиковые окна, в детсадах №18, №29 и №173 ремонтируют санузлы, а возле детского сада №169 и на территории школы №48 оформляют новые асфальтовые дорожки.
В этом году на ремонт муниципальных учреждений образования выделено 208 млн рублей. В том числе на реализацию мер по безопасности (тревожные кнопки, ограждение, камеры видеонаблюдения и огнетушители) - 37 млн рублей. 20 млн - на энергосбережение в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования. Эти деньги использованы на вывоз и утилизацию старых люминесцентных ламп, закупку новых энергосберегающих светильников.
Принимают участие в подготовке своих школ к началу учебного года и сами учащиеся. С 1 августа стартовала третья рабочая смена ремонтных бригад для 500 старшеклассников города. Им предстоит убирать школьную территорию, облагородить клумбы, прополоть траву, а также привести в порядок мебель в кабинетах, развесить стенды в школьных коридорах или помочь в библиотеке. Перед началом работ школьники проходят инструктаж по технике безопасности.
Продолжительность рабочего дня - 4 часа, а рабочей смены - две недели. За это время подросток сможет получить около 3 тысяч рублей.
Отдых, оздоровление и занятость школьников во время каникул организованы в рамках программы «Развитие образования Владивостока» на 2014-2019 годы, разработанной по распоряжению главы города Игоря ПУШКАРЕВА.
Светлана СМИРНОВА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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