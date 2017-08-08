Слишком толстые "Принцессы"

Порты не могут работать без периодического восстановления объявленных проектных глубин у причалов и на фарватерах. На настоящий момент, пишет деловая газета «Золотой Рог», назрела острая необходимость производства таких работ у причалов Морвокзала Владивостока для обеспечения швартовки крупнотоннажных круизных лайнеров и в канале для прохода судов с комплектующими для сборки японских авто к причалу «Соллерса» в устье речки Объяснения.

Речь идет о нескольких тысячах кубометров грунта. А в перспективе, если верить «ужастикам» некоторых экологов, о 25 миллионах кубов иловых отложений по всему дну бухты Золотой Рог. Хотя, честно говоря, ученым особо доверия нет (внесенный председателем комитета Госдумы по экологии проект закона о закрытии всех действующих угольных терминалов - тому свидетельство): слишком большие деньги могут лоббироваться - чуть ли не второй саммит АТЭС. Предлагают вывезти весь ил, осевший за 150 лет, со дна бухты для ее полной реабилитации и где-то его разместить. Задача. Особенно в перспективе, хотя она и неоднозначна и в принципе, и по количеству.

Но порт не может решить острую проблему в несколько тысяч кубов из-за противодействия Росприроднадзора. Требования для перемещения илов на свалку грунта, по заключению ДНИИМФ, практически не выполнимы. А ждать постройки двух мусоросжигательных заводов, о которых мне поведал директор департамента туризма Приморья ШЕСТАКОВ и которые возьмутся перерабатывать эти илы, можно и до второго пришествия: вся страна в свалках, президент «разгребает». Проекты ФГУП «Росморпорт» по восстановлению проектных глубин у причалов и в канале в Находке уже в течение четырех лет не могут пройти Государственную экологическую экспертизу. Примерно такая же картина в порту Владивосток.

Проектировать углубление у Морвокзала поручили, наконец, петербургскому «Петрохиму» - наши местные институты отказались даже участвовать в тендере из-за нереальности пройти экологическую экспертизу. Возможно, у петербургского «Петрохима» есть неведомые для ДНИИМФа пути? Не знаю. Но, по последним сведениям - непроверенным, - он взялся доработать и проекты по Находке.

Кара же за нарушение требований Росприроднадзора «смертельна». За несанкционированный сброс в официальном районе свалки грунта в заливе Находка - 850 тонн, вычерпанных земснарядом «Аквамарин» в канале «Соллерса», - недавно учрежденное ТМУ «Росприроднадзора» по ПК выписало на владельца земснаряда ФГУП «Росморпорт» штраф в почти 78 миллионов рублей. Дноуглубление было, естественно, не закончено. И успешный «Соллерс» может стать проблемным. Хоть степень определения загрязненности весьма сомнительна, как и непризнание легитимности самого района свалки, установленного органами власти еще в СССР. Да и сама манера действия ТМУ не совсем корректна. Вопросом занимаются прокуратура и суда Владивостока. Следом подключилась прокуратура Находки - хорошие деньги! - район свалки ГО. Может, и представительству полпреда стоит проверить работу нового контролера? Так как имеется информация о сбросе на этой свалке уже после этого случая около 80000 кубометров грунта ООО «Морские технологии». Более того, некая компания сообщает, что имеет разрешение РПН на сброс в этом районе 6,5 млн кубометров грунта 5-го класса опасности сроком на 5 лет и может под этот документ дать возможность захоронить грунт из любого порта Приморья за некую плату. Если это так, то это очень походит на продажу выделенных им квот на лов рыбы компаниями, не имеющими орудий лова. Насколько это законно?

Теперь вернусь к перспективе - очистке всей бухты Золотой Рог. Во-первых, слишком велик объем в 25 млн. Во-вторых, насколько это необходимо и возможно и кто оплатит? Все деньги ФГУП «Росморпорт» - в Москве. В-третьих, не будет ли безопаснее для еще сохранившихся ее обитателей не мутить воду?

И последнее: нужно дождаться результатов обследования донных отложений и потом решать, откуда и куда нужно, а где оставить как есть - море очистит со временем. Главное - больше не загрязнять. Так считает ученый из ДВО РАН В. РАКОВ (газета «Золотой Рог» от 04.07.17). А для этого в первую очередь нужно решить вопрос с нефтебазой ТОФ на м. Голдобина. Иначе и пленка нефтяная, замеченная полпредом ТРУТНЕВЫМ, никуда не денется, и донные илы будут гудронироваться.

Этим вопросом я как капитан Владморпорта занимался дважды, писал генпрокурору РФ в 2000 г., а ответ получил от главного военного прокурора: «Мы бы рады снести ее, да нет 4 млрд на строительство новой нефтебазы». В 2008 г. уже как член Морсовета при губернаторе ДАРЬКИНЕ предложил внести этот вопрос в план работы Морсовета под миллиарды саммита-2012, но не вняли. Тем не менее за 10 лет мы реанимировали и Морской патруль, и Морсовет при губернаторе, и Координационный совет порта, которые много внимания в своей деятельности отводили очистке акватории порта и от сбросов города, и от топляков.

А вообще, историю бухты знаю как уроженец Владивостока, да и из окна своей квартиры на южном берегу бухты до сих пор вижу рыбаков у речки Объяснения, а значит, живность в ней еще есть. Да и при строительстве Золотого моста в иле видели живность (газета «Золотой Рог» от 04.07.17). Но уже третий год не вижу красавиц «Принцесс» - голубой мечты департамента туризма Приморского края (и моей тоже) у причала Морвокзала. Поэтому и решил поделиться своим видением проблемы «моего» Золотого Рога.

Кстати, любимое всеми горожанами фото сразу двух лайнеров у «Морвокзала» - результат моей работы в качестве капитана порта (при немалом сопротивлении лоцманов и пр.)

Относительно причалов Морвокзала и злополучного канала я предлагаю Росморпорту и «Петрохиму» при поддержке администрации Приморья и представительства полпреда согласовать с РПН перемещение грунта от них во впадину глубиной 23 метра в самой бухте в створе мысов Чуркина и Эгершельда - как исключение из правил, грязи в бухте это не добавит, а глубины уменьшит не более чем на метр. Зато «Принцесс» принимать сможем через полгода, и «Соллерс» не уйдет из свободного порта. И деньги появятся на частичную санацию за счет портовых сборов и прочих плат (лоцманы, СУДС, буксиры и пр.) и налогов в казну. А полную «санацию» Золотого Рога оставить морю и гидробионтам. Кстати, рельеф дна западной части бухты позволяет производить «ремонтные черпания» для удаления осадочных илов от причалов торгового и рыбного портов путем их перемещения на большие глубины через плавкран. Причалы Морвокзала и канал «Соллерса» в худшем положении. Так почему не переместить их грунты подальше на том же «Аквамарине»?