Фестиваль "Лето на Русском" анонс мероприятий на 8 августа

Анонс мероприятий на 8 августа

Спортивные мероприятия

Событие дня - соревнования паралимпийцев, спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата

11:00-15:00 – на стадионе кампуса ДВФУ соревнования по бочче;

15:00-17:00 – на беговых дорожках стадиона кампуса ДВФУ соревнования по бегу на колясках (дистанция 60 метров);

12:00-18:00 – тест-драйв по SUP-серфингу. Каждый желающий сможет бесплатно освоить новый вид серфинга – катание на доске с веслом. Катания будут проходить на набережной ДВФУ рядом с пирсом. С этим модным и легким видом спорта справятся даже дети! Конечно, под присмотром опытных инструкторов. Форма одежды – любая! Из практики тест-драйвов – 99% вероятности, что Вы не упадете в воду. Если все же переживаете, возьмите сменную одежду и полотенце.

10:00-16:00 – уличный баскетбол на открытых баскетбольных площадках кампуса ДВФУ;

10:00-15:00 – на стадионе кампуса ДВФУ соревнования по мини-футболу среди юношей 2003-2004 и 2006-2007 годов рождения;

10:00-17:00 – на открытых теннисных кортах соревнования по большому теннису.

Культурные мероприятия

Событие дня – творческие презентации муниципальных районов Приморья.

14:00-19:00 – творческие презентации муниципальных районов Приморья. Завтра свою программу представят Уссурийск, Партизанск, Лесозаводск, Спасск-Дальний, Большой Камень, Фокино, поселки Кировский и Пограничный.

14:00-19:00 – «Улица мастеров». Приморские умельцы покажут мастер-классы в различных техниках исполнения: древние виды ремесел, резьба по дереву, вышивка, различные техники вязания, плетения из бисера, декупаж и другие.

11:00-16:00 – арт-пленэр на Набережной ДВФУ;

11:00-18:00 – в корпусе А ДВФУ (3 уровень) работает выставка «200 историй о России»;

В 17:00 все желающие смогут пообщаться с ее создателем Александрой Калошиной, творческая встреча пройдет в Приморской государственной картинной галерее.

Все на Русский! Приятного отдыха!