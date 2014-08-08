Трансокеанский лайнер "Diamond Princess" завтра пришвартуется во Владивостоке

Завтра, в субботу, 9 августа, во Владивосток прибывает одно из крупнейших круизных судов мира - трансокеанский лайнер «Diamond Princess» («Бриллиантовая принцесса»). Он ошвартуется у причала морского вокзала в 4 часа утра.

Это – третий в нынешнем году заход во Владивосток теплохода с иностранными туристами на борту. Первым, напомним, был в мае пассажирский лайнер. MS Hanseatic, который, благодаря его ледовому классу, отправился далее из Владивостока в экстремальный экспедиционный рейс в северные полярные широты. А в июне столицу Приморья посетил японский теплоход «Nippon Maru», совершающий «экологический круиз» для знакомства с Уссурийской тайгой и ее обитателями.

«Diamond Princess» - настоящий трансокеанский гигант: по всем своим параметрам он намного превосходит все ранее посещавшие Владивосток международные туристические лайнеры. В его 1 335 каютах площадью от 15 до 71 квадратных метров размещены 2 670 пассажиров. Экипаж судна – 1 238 человек. Любопытно, что именно «Diamond Princess» чаще других мировых круизных судов посещает Владивосток (это – уже седьмой его приход к нам за последние пять лет) и может считаться одной из визитных карточек нашего города.

В столице Приморья, находящихся на борту «Diamond Princess» туристов из Европы, Америки, Австралии и Азии ждет насыщенная экскурсионная программа, частью которой станет знакомство с уникальными мостами, кампусом Дальневосточного федерального университета, фортами Владивостокской морской крепости и другими историческими и современными объектами. Покинет наш город судно вечером этого же дня, 9 августа, в 21 час.

За последние пять лет столица Приморья стала постоянным портом захода самых современных океанских пассажирских судов с туристами десятков зарубежных государств на борту. Это подтверждает авторитет Владивостока в качестве центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Напомним, что эксклюзивным агентом всех этих суперлайнеров во Владивостоке является ООО «ЭРМА».

Справка. «Diamond Princess» - один из наиболее крупных и современных лайнеров мира, он спущен на воду в 2004 году. Длина теплохода - 290 м, ширина - 36 м. Водоизмещение - 116 000 тонн. Крейсерская скорость – 22 узла (40 километров в час). «Diamond Princess» обладает всеми параметрами современного круизного корабля Premium класса: на его 17-ти палубах, оснащенных 14-ю лифтами, расположены 8 ресторанов, бары, пиццерии, четыре бассейна (в том числе, с искусственной волной и раздвижным куполом), девять больших джакузи, SPA-центр, салон красоты, сауны, фитнесс-центр, волейбольная и баскетбольная площадки, теннисный корт и мини-поле для гольфа, часовня, библиотека, ночной клуб и дискотека, казино (самое большое среди всех круизных судов мира), два театра, детский игровой клуб, многочисленные бутики и многое другое.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.