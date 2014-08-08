Внимание! Во время купания на Русском в море пропал человек. Владивостокцев, имеющих катера и лодки, просят помочь в поиске

6 августа 2014 года между м. Вятлина и м. Ахлёстышева на о. Русский купался Савченко Александр, но попав в сильное течение, не смог выплыть обратно.

На данный момент местонахождение Александра не известно.

МЧС выделили катер только на один вечер поисков - 6 августа. 7 августа никаких действий не предпринималось со стороны МЧС и друзья Александра своими силами прочёсывали акваторию и прибрежные зоны, но к сожалению, его пока не нашли.

Огромная просьба всем, кто имеет какую-либо возможность выйти в море (катер, лодки и т.п. ) помочь в поисках!

По всем вопросам можно звонить Александру Белокобыльскому 8 (924) 234-45-57 и Александру Эпову 8 (914) 792-42-13.











Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.