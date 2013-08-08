Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
В среднем приморцы живут на 2,5 прожиточного минимума
08 Августа 2013, 13:53 | Владивосток
Прожиточный минимум в среднем на душу населения по Приморскому краю установлен в размере 9328 рублей, в т.ч. для трудоспособного населения – 9852 рубля, для пенсионеров – 7488 рублей и для детей – 9828 рублей. Об этом говорится в постановлении Администрации Приморского края №305-па от 30.07.2013 года.
Как сообщает Приморскстат, среднедушевой денежный доход населения за II квартал 2013 года достиг 23742 рубля в месяц, что составляет 2,5 прожиточных минимумов; среднемесячная номинальная заработная плата одного работающего, по оценке, составила 29561 рубль (3 прожиточных минимума трудоспособного человека); средний размер назначенных месячных пенсий - 10200 рублей, что на 36,2% превышает величину прожиточного минимума пенсионера. Ежемесячное пособие на каждого ребенка в возрасте до 16 лет составляет 225 рублей (2,3% прожиточных минимума детей).
ZRPRESS.ru, Владивосток.
Автор:
Новости тематики
- Хенд-мейд барабашка, кыстыбый и арт на воде
- Американские студенты прорвут во Владивостоке санкционную блокаду
- В Приморье появится новый парк отдыха
- Глава Владивостока поручил вернуть объекты парка Минного городка в муниципальную собственность
- Во Владивостоке продолжается аварийно-восстановительный ремонт дорог
- Во Владивостоке открылась первая творческая улица
- Экс-мэр вспомнил всех поимённо
- Во Владивостоке благоустроят Токаревский маяк
- На кинофестиваль "Меридианы Тихого" приедет американская кинозвезда
- Как получить президентский грант - расскажут во Владивостоке
Новости раздела
- Подрядчикам во Владивостоке велено не расслабляться
- Хенд-мейд барабашка, кыстыбый и арт на воде
- Не протекайте мимо!
- Выносимые условия
- Американские студенты прорвут во Владивостоке санкционную блокаду
- В Приморье появится новый парк отдыха
- Глава Владивостока поручил вернуть объекты парка Минного городка в муниципальную собственность
- Во Владивостоке продолжается аварийно-восстановительный ремонт дорог
- Во Владивостоке открылась первая творческая улица
- Экс-мэр вспомнил всех поимённо
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Рубль переходит в контратаку
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- "Это настоящая золотая жила"
- В Приморье на продажу будут выставлены десятки тысяч объектов недвижимости
- Президент России Владимир Путин собирается во Владивосток
- Экс-мэр вспомнил всех поимённо
- Власти задумались об отмене домашних заданий в школе
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
Loading...