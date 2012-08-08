В школах Владивостока – большой ремонт

Школы Владивостока полным ходом готовятся к новому учебному году. Во многих из них строители сегодня меняют окна, системы отопления и канализации, обновляют фасады, строят новые стадионы, ремонтируют спортзалы. Деньги на ремонт учреждений выделены из городского бюджета. Одна из главных задач, которую глава Владивостока Игорь Пушкарёв поставил перед управлением образования, - создать для учеников комфортные и безопасные условия пребывания.

В школах №19, 20, 47, 52, 66, 76 меняют электрику. В 7-й, 47-й школах, лицее №41 и гимназии №2 - сантехнику. Для сохранения тепла в школах №3, 9, 26, 53 проводится ремонт фасадов. В школе №71 капитально ремонтируют кровлю, а в 66-ой обновляют спортивный зал. Полностью меняют систему вентиляции в 58-й школе.

Также возле школы №81 построен новый современный стадион. А возле трех школ (43, 47 и 14) новые современные стадионы еще строятся. Это будут комплексы сооружений со спортивным городком, баскетбольной площадкой, площадкой для прыжков в длину, беговыми дорожками, футбольным полем. Стадионы оборудуют камерами видеонаблюдения, территории огородят забором.

«Золотой Рог».