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Владивостокские дольщики жилого дома на Кипарисовой, 2 могут оформляться

08 Августа 2012, 17:33 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 8 августа, ZRPRESS. Вице-губернатор Приморского края Владимир Балан провел рабочее совещание по вопросу оформления документации, необходимой для получения права собственности граждан-инвесторов в жилом доме Владивостока по адресу ул. Кипарисовая, 2.

В совещании приняли участие представители профильных департаментов и государственных структур, а также сами дольщики.

Напомним, что при поддержке администрации Приморского края жилой дом во Владивостоке на улице Кипарисовая, 2 получил разрешение на ввод в эксплуатацию. В настоящий момент граждане-инвесторы приступили к оформлению регистрации прав собственности.

Владимир Балан поручил структурам, которые задействованы в оформлении документов, по возможности ускорить данный процесс. «Люди годами ждали, прежде чем этот дом был достроен. Наверное, неправильно заставлять их ждать снова. Очень важно, чтобы владельцы 217 квартир зарегистрировали свои права как можно скорее», - отметил вице-губернатор.

По словам и. о. заместителя руководителя управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю Ольги Саланиной, управление готово оказать содействие и при наличии полного пакета документов выдавать гражданам-инвесторам удостоверение в максимально короткие сроки.

«Золотой Рог».

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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