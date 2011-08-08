Прогноз погоды с воздуха и с моря

Во Владивостоке до конца года установят восемь автоматических метеостанций. После введения их в работу в прогнозе погоды по городу будут учитываться все районы города.

Четыре станции будут смонтированы на строящемся мосту на остров Русский. А в заливе Петра Великого - несколько буйковых гидрологических станций для морских гидрометеорологических наблюдений.

Специалистам Примгидромета предстоит решить непростые вопросы организации радиолокационных наблюдений на самом острове. Здесь будет произведен монтаж радиолокатора с целью организации непрерывных наблюдений за тайфунами и активными циклонами в радиусе до 300 километров.