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Прогноз погоды с воздуха и с моря
08 Августа 2011, 23:39 | Владивосток
Во Владивостоке до конца года установят восемь автоматических метеостанций. После введения их в работу в прогнозе погоды по городу будут учитываться все районы города.
Четыре станции будут смонтированы на строящемся мосту на остров Русский. А в заливе Петра Великого - несколько буйковых гидрологических станций для морских гидрометеорологических наблюдений.
Специалистам Примгидромета предстоит решить непростые вопросы организации радиолокационных наблюдений на самом острове. Здесь будет произведен монтаж радиолокатора с целью организации непрерывных наблюдений за тайфунами и активными циклонами в радиусе до 300 километров.
Автор: Кирилл Алексеев
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