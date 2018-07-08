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В центре Владивостока "выросли" семь сопок в масштабе 1:75

08 Июля 2018, 14:42 | Владивосток

Скульптурная группа олицетворяет семь городских холмов, расположенных на полуостровной части Владивостока

7 июля в приморской столице состоялась презентация архитектурного проекта «Семи сопок». Новая скульптурная композиция «выросла» над амфитеатром на набережной Спортивной гавани. Объект призван напоминать владивостокцам об удивительном рельефе города, в котором они живут, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.

Скульптурная группа олицетворяет семь городских холмов, расположенных на полуостровной части Владивостока. Это сопки Холодильник, Комарова, Шошина, Буссе, Торопова, Монастырская и Орлиное гнездо. В вечернее время колонны будет украшать подсветка.

Проект выполнен на собственные средства проектно-производственной мастерской «Конкрит Джангл», на средства выигранного ими гранта конкурса администрации Владивостока «Молодежная инициатива». На архитектурный проект деньги собирали и при помощи краудфандинговой платформы. В ходе презентации проекта заместитель главы администрации города Наталья Мальцева вручила сотрудникам мастерской благодарственное письмо главы приморской столицы Виталия Веркеенко.

«Эта скульптурная композиция – свидетельство того, что во Владивостоке реализовываются инициативы молодых людей, – рассказала Наталья Мальцева. – Три года назад было принято решение, что в центре города быть «Семи сопкам». И важно, что это сделано руками молодого архитектурно-производственного бюро. Ребята уже заработали себе серьезный бэкграунд – их знают не только на нашем Дальнем Востоке, но и на Всероссийском уровне. У них много удачных проектов, и мне приятно осознавать, что управление по делам молодежи администрации города поддерживает их проекты».

«Одна из особенностей нашего города – это его рельеф. Мы нашли интересный способ отобразить рельеф в искусстве, не обращаясь к штампам, – рассказал директор «Конкрит Джангл» Феликс Машков. – Мы создали настоящую "бетонную инфографику", ведь наш объект несет в себе информацию. Например, в каждой колонне проигрывается звуковая дорожка, которая была записана на соответствующей сопке. Кроме этого, у каждой колонны есть так называемые "информационные розетки", на которых указано название сопки и ее высота. Также на каждой колонне установлен QR-код, если по нему пройти, можно ознакомиться с видео про эту сопку».

Высота колон пропорциональна реальной высоте сопок, она выполнена в масштабе 1:75. Объект выполнен из монолитного бетона. По словам участников «Конкрит Джангл», с развитием индустриального стиля в архитектуре, бетон превратился в модный материал. Но самое главное, бетон хорошо противостоит разным атмосферным воздействиям. Вероятность того, что колонна даст трещину (без вмешательств со стороны вандалов) – минимальна.

Автор фото - Анастасия Котлярова.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: скульптура  владивосток  Конкрит Джангл 



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