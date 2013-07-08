Владивосток побил мировой рекорд Пакистана

В минувшее воскресенье, 7 июля, в рамках праздничной программы ко дню 153-летия столицы Приморья состоялось мероприятие, которое с нетерпением ждали очень многие горожане – флешмоб «Я люблю Владивосток».

Флэшмоб, который обещает остаться самым массовым, запоминающимся и патриотичным в истории Владивостока, был проведен при поддержке городской администрации и лично мэра Игоря Пушкарева. Напомним, что он представлял собой: во-первых, фраза I LOVE VLADIVOSTOK, образованная из тысяч жителей, которые должны были также станцевать простой танец под легендарную песню Аллы ПУГАЧЕВОЙ; во-вторых, живое изображение государственного триколора, претендующее на занесение в Книгу рекордов Гиннесса по количеству участников.

Погода для того, чтобы каждый желающий мог оставить свой маленький след в истории, стояла самая подходящая – теплая и безоблачная. Подмостками славы выступил мост через бухту Золотой Рог – начиная с 12 пополудни, празднично настроенный народ, от мала до велика, все прибывал, чтобы принять участие во флэшмобе. По правой полосе моста, если стоять на мосту и обратиться лицом по направлению к Суханова, не менее десятка тысяч заранее зарегистрировавшихся участников репетировали танец и надпись I LOVE VLADIVOSTOK. А по левой полосе все желающие с белыми, синими и красными флажками в руках выстраивались в огромный российский флаг. С обеих сторон моста волонтеры из Центра подготовки волонтеров ВГУЭС собирали людей в группы приблизительно по 1800 человек, выдавали им флажки и отправляли к середине.

Впечатлениями от события поделилась шестнадцатилетняя участница из буквы О в слове LOVE, Анна:

- Специально, чтобы поучаствовать во флэшмобе, вся наша семья приехала из Артема. Танцевальные движения, которые мы разучивали с инструктором на репетициях, довольно простые. Намного сложнее двигаться в такт, потому что людей много. Но репетировать было весело! Мы очень надеемся, что Владивосток попадет в Книгу рекордов Гиннесса.

В 14 с копейками часов началась регистрация мирового рекорда, за которой наблюдали с вертолета судьи. Свое приветственное слово произнес мэр Игорь Пушкарев:

- Желаю всем удачи! Владивосток – лучший город!

Главный редактор Книги рекордов Гиннесса Крэйг ГЛИНДЭЙ, который прибыл в город накануне, чтобы понаблюдать за проведением акции, поблагодарил собравшихся за инициативность и отметил, что «непросто быть людьми, которые бьют рекорд Гиннесса». К слову, существующий рекорд пока за Пакистаном, где в 2012 году изображение национального флага было сформировано из 24,2 тысяч человек.

Но приморская столица вполне способна потеснить его с немалым перевесом. По предварительным оценкам, около 25 800 человек одновременно подняли свои флажки над головами плоской стороной вверх и держали их 5 минут в момент фиксации мирового рекорда. Наверняка с высоты птичьего полета это выглядело внушительно. «Отличная работа», - похвалил Крэйг Линдэй. «Владивосток! Владивосток!» - скандировали воодушевленные жители.

После этого была сформирована живая надпись I LOVE VLADIVOSTOK протяженностью около 700 метров и под кавер-версию песни Игоря НИКОЛАЕВА «Владивосток» был исполнен подготовленный танец, причем горожан поддерживали приглашенные молодежные танцевальные коллективы.

Свое мнение о мероприятии высказал Андрей БЕЛЯЕВ, представитель владивостокского флэшмоб-движения:

- Очень здорово, что город затеял такое мероприятие. Это придает уверенности в том, что город молод и энергичен. И что наша администрация пытается идти в ногу со временем. Очень жаль, что многие критикуют флэшмоб на мосту за то, что о нем трубили за месяц до проведения, что не характерно для флэшмобов. Но, несмотря на то что в рамках города это сложно назвать флэшмобом, в рамках мира - вполне!

Критический ум, вероятно, оценит мероприятие как организованную мастерски и с размахом правительственную пиар-акцию, в которой от флэшмоба остались только добровольное участие и атмосфера непринужденного отдыха. К притязаниям на рекорд Гиннеса тоже можно относиться двояко. Тем не менее, все участники зарядились позитивной энергией и получили удовольствие от происходящего, а разве не это является главной целью любого праздника (не только флэшмоба)?

Досье ZRPRESS.RU

Флешмоб - это заранее спланированная массовая акция, в которой большая группа людей появляется в общественном месте, выполняет заранее оговоренные действия (сценарий) и затем расходится. Сбор участников флэшмоба осуществляется посредством связи (в основном это Интернет). В городе Владивостоке данное явление существует приблизительно пять лет. Во флэшмобах чаще всего участвуют молодые люди от 14 до 20 лет, но бывают исключения. Мероприятия носят спонтанный и развлекательный характер.

Юлия ХАМАГАНОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото автора, Владимира Кобзаря.