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Выпускники ДВФУ легко поступают в Центрально-Европейский университет

08 Июля 2011, 20:23 | Владивосток

В этом году 8 выпускников ДВФУ выбрали для дальнейшего обучения Центрально-Европейский университет (Central European University) в Будапеште.

Этот международный вуз постдипломного обучения предлагает студентам англоязычные учебные программы в области экономики, истории, международных отношений, прикладной математики, философии, социологии и других дисциплин. Будущие магистры и доктора наук приезжают сюда со всех уголков планеты — из более чем 100 стран мира. Профессорско-преподавательский состав ЦЕУ в основном из Европы, США, Канады, Великобритании, России и Венгрии.

В России на сегодняшний день всего четыре региональных представительства этого университета, и, тем не менее, есть повод гордиться выпускниками ДВФУ, которые уже хорошо известны в ЦЕУ. Степень PhD —Doctor of Pilosophy (соответствующую нашей степени кандидата наук), в Центрально-Европейском университете получают Мария Шармина, выпускница РАФ бывшего ДВГУ, и Наталья Первушина, выпускница ВИМО бывшего ДВГУ. Ранее девушки получили степень магистра там же.

Мария Печорина, выпускница 2006 года, в Центрально-Европейском университете получает степень MBA.

- В 2007 году я уже получила в ЦЕУ степень магистра по направлению «Социология и социальная антропология», - рассказывает Мария. - Без труда нашла работу в Будапеште, а через несколько лет решила повысить квалификацию - теперь снова учусь в ЦЕУ и получаю бизнес-образование (МВА). Мне очень нравится эта страна, и название университета говорит само за себя. Будапешт - это центр Европы, и я рада, что мне довелось учиться в этом удивительном городе.

Центрально-Европейский университет славится своим пакетом финансовой поддержки студентов — почти все докторанты учатся бесплатно. Медицинская страховка обязательна для всех студентов, и около половины обучающихся получают неполную стипендию. В зависимости от успеваемости около 20% будущих магистров получают полную магистерскую стипендию, которая позволяет компенсировать затраты на обучение, проживание, медицинскую страховку и карманные расходы.

Процесс поступления в Центрально-Европейский университет проходит в 3 этапа — конкурс документов (в электронном виде), международный тест на знание английского языка (IELTS или TOEFL) и собеседование по телефону. Все этапы проводятся на бесплатной основе во Владивостоке.

По словам регионального координатора программ ЦЕУ на Дальнем Востоке, Тамары Александровны, ежегодно в Венгрию отправляются не более 3-4 студентов от нашего региона. И только в этом году 8 ребят успешно прошли все испытания, что свидетельствует об их целеустремленности и высоком уровне знаний, полученных выпускниками в нынешнем Федеральном университете. Предложения о зачислении получили Екатерина Бузина, Эдуард Романенко, Антон Авхач, Валерия Кравцова, Ольга Герасименко, Анна Маринина, Ирина Федоренко и Павел Воинов.

Как показывает практика, не стоит отчаиваться в случае неудавшейся попытки. Павел Воинов поступил в Центрально-Европейский университет лишь с третьего раза, но, минуя степень магистра, по окончании обучения он сразу получит степень Phd. К тому же, Павел выбрал новое направление — «Когнитивные науки», представленные в университете в этом году впервые.

— Когнитивные науки я выбрал неслучайно — это направление мне близко и понятно, ведь в бывшем ДВГУ я учился на специальности «Психология», — делится Павел. — Я целенаправленно шел к этой цели и поступил в Центрально-Европейский университет. В дальнейшем планирую заниматься наукой и думаю, что обучение в таком известном университете — отличный старт для будущей карьеры.

Основанный в 1991 году, Центрально-Европейский университет менее чем за два десятилетия завоевал репутацию учебного заведения с превосходным качеством образования. Вуз аккредитован в Европе и США, поэтому его выпускникам с отличным знанием английского языка и высоким уровнем профессиональной подготовки обеспечена успешная карьера в крупных компаниях международного уровня, пишет dvfu.ru.

Автор: Пресс-служба ДВФУ
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