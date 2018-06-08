Игорь Пушкарёв нашел в судебном процессе позитив

Об этом он сообщил в своем посте в социальной сети

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв, находящийся ныне в московских застенках, опубликовал новый пост в социальных сетях. Он нашел определенный позитив в том, что заседания суда по его делу изменили формат и стали проходить, как он пишет, «более динамично».

«Наши заседания приняли новый формат. Дело стало рассматриваться в разы быстрее, и это меня, скорее, радует. Во-первых, за два последних заседания было рассмотрено 16 томов. Во-вторых, принято решение все последующие июньские и июльские заседания начинать с 9:00 утра по московскому времени, а это 16:00 по Владивостоку и значит у суда будут два часа (с 16:00 до 18:00) для допроса свидетелей из Владивостока по видео-конференц-связи. Для этого в Тверской суд провели специальную связь и приобрели оборудование, необходимое для ВКС (до этого возможности проведения судебных заседаний с использованием систем видео-конференц-связи в Тверском суде не было -) В нашем случае использование видеоконференции не только преодолеет барьер расстояния, но и, опять же, ускорит процесс. Кроме того, планируется, что заседания будут длиться весь рабочий день, то есть с 9:00 до 18:00».