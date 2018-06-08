Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Игорь Пушкарёв нашел в судебном процессе позитив
Об этом он сообщил в своем посте в социальной сети
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв, находящийся ныне в московских застенках, опубликовал новый пост в социальных сетях. Он нашел определенный позитив в том, что заседания суда по его делу изменили формат и стали проходить, как он пишет, «более динамично».
«Наши заседания приняли новый формат. Дело стало рассматриваться в разы быстрее, и это меня, скорее, радует. Во-первых, за два последних заседания было рассмотрено 16 томов. Во-вторых, принято решение все последующие июньские и июльские заседания начинать с 9:00 утра по московскому времени, а это 16:00 по Владивостоку и значит у суда будут два часа (с 16:00 до 18:00) для допроса свидетелей из Владивостока по видео-конференц-связи. Для этого в Тверской суд провели специальную связь и приобрели оборудование, необходимое для ВКС (до этого возможности проведения судебных заседаний с использованием систем видео-конференц-связи в Тверском суде не было -) В нашем случае использование видеоконференции не только преодолеет барьер расстояния, но и, опять же, ускорит процесс. Кроме того, планируется, что заседания будут длиться весь рабочий день, то есть с 9:00 до 18:00».
Новости тематики
- Игорь Пушкарёв нашел в судебном процессе позитив
- Игорь Пушкарев задал свой вопрос президенту Владимиру Путину
- Экологический праздник пройдет во Владивостоке в это воскресенье
- Владивосток впервые посетит японский парусник "Kaiwo Maru"
- Жителей и гостей краевой столицы приглашают на арт-фестиваль
- Спортивную набережную Владивостока начали приводить в порядок
- Морской субботник состоится во Владивостоке 2 июня
- 9 умных светофоров во Владивостоке заработают уже в сентябре
- Во Владивостоке пройдёт международный турнир по художественной гимнастике
- Глава Владивостока взял под контроль движение автобусов на остров Русский
Новости раздела
- Игорь Пушкарёв нашел в судебном процессе позитив
- Путину задали острый вопрос из Владивостока
- Игорь Пушкарев задал свой вопрос президенту Владимиру Путину
- Трутнев пообещал выполнить поручение Путина, напрямую касающееся Владивостока
- Во Владивостоке появилась улица Майора Филипова
- Экологический праздник пройдет во Владивостоке в это воскресенье
- Возле автовокзала Владивостока запретили парковку автомобилей
- Владивосток впервые посетит японский парусник "Kaiwo Maru"
- Жителей и гостей краевой столицы приглашают на арт-фестиваль
- Спортивную набережную Владивостока начали приводить в порядок
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Врио губернатора Приморья: "Бывает, что глава не может работать, боится принимать решение..."
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Игорь Пушкарев задал свой вопрос президенту Владимиру Путину
- Россияне должны молиться на повышение пенсионного возраста
- Трутнев заверил, что новое крупнейшее предприятие в Приморье строится по графику
- На овощном рынке Приморья грядет большой передел
- Большинство россиян не одобряет переназначение Медведева премьер-министром
- Путину задали острый вопрос из Владивостока
- В России запретят продажу жилья на стадии строительства