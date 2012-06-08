На мосту через бухту Золотой Рог во Владивостоке укладывают асфальт

ВЛАДИВОСТОК, 8 июня, ZRPRESS. Укладка асфальта на мостовом переходе через бухту Золотой Рог началась 2 июня 2012 года. Как сообщили в пресс-службе Тихоокеанской мостостроительной компании – генерального подрядчика объекта, работы начались на въезде с ул. Луцкого и на съезде с моста на ул. Вс. Сибирцева.

Укладка второго слоя асфальта произведена также на эстакаде, включая тоннель. Объем уложенного асфальтобетона – 3,5 тысячи тонн. Частично заасфальтирован участок дороги по улице Некрасовская, прилегающий к въезду в тоннель мостового перехода через бухту Золотой Рог.

На русловом и анкерных пролетах моста продолжается гидроизоляция, установка мачт освещения, барьерного и перильного ограждения.

«Золотой Рог».