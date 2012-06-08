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Во Владивостоке продолжаются работы по установке новых лифтов

08 Июня 2012, 16:02 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 8 июня, ZRPRESS. На этой неделе продолжаются работы по установке новых лифтов на 2-ой Поселковой, 34, Острякова, 26, Ульяновской, 4, Тобольской, 12, Часовитина, 21, 1-ой Морской, 11, Тухачевского, 66, Некрасовской, 54, Каштановой, 11, Окатовой, 16, Некрасовской, 61 и Борисенко, 110. Многие кабины остановились более 15 лет назад, и жители вынуждены все это время ходить пешком.

Специалисты демонтировали старые кабины, вычистили завалы мусора из лифтовых шахт, подготавливают машинные отделения для установки новых двигателей, в некоторых многоэтажках уже начались работы по установке новых кабин. Напомним, по распоряжению главы Владивостока Игоря Пушкарёва в краевом центре в текущем году в жилых домах будет установлено около 100 новых подъемников.

Приоритет отдается тем домам, в которых подъемники не работали много лет. Кроме того, идёт плановая замена лифтов, у которых заканчивается срок эксплуатации (согласно техническим требованиям, этот срок - 25 лет). Часть лифтов будет заменена на средства из муниципального бюджета, часть подъемников установят по региональной программе капремонта "Дом, в котором мы живем", которая финансируется совместно из краевого (40%) и городского (40%) бюджетов, также определенную сумму (20%) должны внести и сами жильцы. В среднем это 5000 рублей с квартиры, при этом отдавать деньги можно не единовременно, а в течение нескольких месяцев. Управляющие компании по согласованию с жителями разбивают эту сумму на полгода или год и включают ее в квитанции.

Новые подъемники поставляют Карачаровский и Щербинский механические заводы. Это лидеры в производстве лифтов. Кабины обладают полностью автоматизированной системой управления, движутся практически бесшумно, сделаны из антивандальных материалов. Прослужат более 25 лет, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

«Золотой Рог».

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
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