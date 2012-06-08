«Учитель… Перед именем твоим позволь»

…Позвольте, Юрий Викторович Мокеев, склонить голову: Вы прожили красивую, яркую, достойную мужчины и профессионала жизнь…

В советские времена в собкоры «Правды» - главного партийного органа страны - призывались лучшие перья.

Вы были, Юрий Викторович, публицистом от Бога. И - философом, и педагогом, и судьей, и адвокатом, и прокурором, и следователем, и врачевателем, и архитектором, и строителем, в том числе демократии. Вы были масштабной личностью, кому талантливые Ваши строчки накопили лишь стеллажи классической литературы – в последний раз я взглянула на них в середине 90-х, когда Ваша Нина Васильевна уже считала последние свои дни…

Древний овальный стол…. Времен Зощенко… на просевших полках – сотни томов…. Во Владивостоке, как и во всей стране – разгул новых русских – у нас: период наздратенок-лебединцев…неудачников-черепковых, мрака в домах без электричества и в душах без путеводной звезды. В стране – Чечня, пилёж земли и денег… убийства и шантаж… первые торги депутатскими мандатами… Вы оба – Ваша Нина Васильевна и Вы отдали завизированные два Ваших с нею материала… Супруга Ваша накрыла чай, а Вы фыркнули в несвойственной Вам, интеллигенту и эстету манере: «Да, когда ж их время кончится, девицы?», закрыли двери своего кабинета… Больше с того дня я Вас и не видела…

Вы же продолжали писать – не только в «Утро России», первым редактором которого стали еще на заре обманувшей нас демократии… Вы писали всюду, где только могли рискнуть опубликовать Ваш материал: всегда профессиональный, элегантный, наполненный анализом событий и жестким прогнозом. Вы, с Вашей профессиональной интуицией, так и не могли смириться с тем, что « после боя поле брани достаётся мародёрам»… Вы отвергли предложения преступных властей пойти им в лакеи. Вы ничего не выиграли, кроме главного: вдохнули в десятки молоденьких девочек-мальчиков желание писать не «как прикажете», а так, как требует профессия… Качнув своим могучим телом, пыхнув трубкой, вы только молвили: «Знаешь ли, душа моя…»… И девочка, или мальчик уже понимали: «Иди, перепиши, сам знаешь как..». И ведь что важно: Ваши ученики мгновенно понимали, чего от них требует Мокеев. Такова была планка Вашего авторитета, и Вашего влияния…

«Их время» так и не закончилось, Юрий Викторович! Беснуются, жируют, трескаются от жира и прелюбодеяний…

Да и правильно Вы сделали, что в день своего восьмидесятилетия окончательно умерли сегодня.

Там, куда Вы ушли нынешним утром – рассудят и оценят Ваш долгий и праведный путь. Правда? – Ведь так называлась Ваша газета, в которой бы блистали пером и умом, в надежде, что наступит утро России… Не нами ведь сказано: «Не мечите бисера Вашего перед свиньями…»

Валентина Воронова.