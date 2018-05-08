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Поезд Победы прибыл во Владивосток
9 Мая увидеть поезд Победы все желающие смогут на Корабельной набережной
Накануне празднования Дня Победы на Железнодорожный вокзал Владивостока прибыл уникальный исторический эшелон времен ХХ века. Участие в торжественном митинге на железнодорожной платформе приняли десятки приморцев, а также вице-губернатор Дмитрий Братыненко, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
От имени врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко, заместитель главы региона поприветствовал собравшихся, в числе которых ветераны Великой Отечественной войны и железнодорожной отрасли, молодежь, туристы и военнослужащие.
«Традиционно в преддверии великого праздника – Дня Победы – мы проводим торжественные митинги, где вспоминаем наших героев и защитников. Миллионы воинов ушли на войну, многие из них не вернулись домой. В каждой семье сегодня чествуют своих героев», – сообщил он, подчеркнув большой вклад в Великую Победу железнодорожников, помогающих доставлять боеприпасы на фронт.
Память погибших сотрудников железной дороги в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.
В программе торжественного митинга также прозвучали патриотические композиции в исполнении творческих коллективов и солистов Приморской сцены Мариинского театра, после этого собравшиеся возложили цветы к мемориалу на Железнодорожном вокзале.
В этот же день Дмитрий Братыненко возложил цветы в память о погибших воинах к стеле «Владивосток – город воинской славы», к Стене памяти на Корабельной набережной и к Вечному огня возле мемориала «Боевая слава ТОФ».
Отметим, в среду, 9 Мая, увидеть поезд Победы все желающие смогут на Корабельной набережной.
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