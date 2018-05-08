www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.71 р. 100 JPY: 57.41 р.
EUR: 74.81 р. 10 CNY: 98.53 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Знай наших!
Распечатать

Поезд Победы прибыл во Владивосток

08 Мая 2018, 17:43 | Владивосток

9 Мая увидеть поезд Победы все желающие смогут на Корабельной набережной

Накануне празднования Дня Победы на Железнодорожный вокзал Владивостока прибыл уникальный исторический эшелон времен ХХ века. Участие в торжественном митинге на железнодорожной платформе приняли десятки приморцев, а также вице-губернатор Дмитрий Братыненко, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

От имени врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко, заместитель главы региона поприветствовал собравшихся, в числе которых ветераны Великой Отечественной войны и железнодорожной отрасли, молодежь, туристы и военнослужащие.

«Традиционно в преддверии великого праздника – Дня Победы – мы проводим торжественные митинги, где вспоминаем наших героев и защитников. Миллионы воинов ушли на войну, многие из них не вернулись домой. В каждой семье сегодня чествуют своих героев», – сообщил он, подчеркнув большой вклад в Великую Победу железнодорожников, помогающих доставлять боеприпасы на фронт.


 

Память погибших сотрудников железной дороги в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.

В программе торжественного митинга также прозвучали патриотические композиции в исполнении творческих коллективов и солистов Приморской сцены Мариинского театра, после этого собравшиеся возложили цветы к мемориалу на Железнодорожном вокзале.

В этот же день Дмитрий Братыненко возложил цветы в память о погибших воинах к стеле «Владивосток – город воинской славы», к Стене памяти на Корабельной набережной и к Вечному огня возле мемориала «Боевая слава ТОФ».

Отметим, в среду, 9 Мая, увидеть поезд Победы все желающие смогут на Корабельной набережной.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: акция  поезд  день победы  губернатор  9 мая 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru