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Во Владивостоке перенесут остановку общественного транспорта

08 Мая 2018, 11:32 | Владивосток

Такое решение рассматривают в администрации Владивостока на основе обращений граждан. Планируется, что остановка общественного транспорта будет перенесена от дома № 32 на улице Верхнепортовой в район дома № 7. Таким образом будет разгружена улица Бестужева, где в часы пик наблюдается плотное автомобильное движение, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации города.

Как сообщили в управлении транспорта администрации города, речь идет об остановочном пункте по направлению «в центр». В настоящее время автобусы для посадки и высадки пассажиров останавливаются на крайней правой полосе. Возможность оборудовать остановочный карман здесь отсутствует. Поэтому рассматривается вариант переноса остановки в районе Верхнепортовой, 7, где начинается одностороннее движение и ширина проезжей части позволяет оборудовать остановочный пункт. Планируется, что здесь установят остановочный павильон, а на дороге обозначат пешеходный переход. Остановка по направлению «из центра» останется прежней.

Перенос остановочного пункта «Бестужева» станет очередным этапом реализации программы минимизации автомобильных заторов на полуострове Шкота. Такую задачу специалистам поставил глава города Виталий Веркеенко, который в апреле побывал с рабочим визитом в торговом порту. Там он обсудил с руководством порта комплекс мер, направленный на решение транспортной проблемы Эгершельда. В ходе встречи были намечены варианты возможного решения вопроса транспортной загруженности этого района.

«Микрорайон строится, увеличивается и количество машин, и нагрузка на транспортную сеть, вернее, на единственную дорогу, соединяющую полуостров с центром города. Мы наметили стратегические действия по строительству кольцевой автодороги и реализации ее первой очереди от Казанского моста до острова Елена через Канал, которая войдет в дорожную сеть острова Русский. Но эта задача потребует времени и значительных ресурсов, и мы ищем дополнительные пути и возможности решения транспортной проблемы полуострова Шкота», - подчеркнул Виталий Веркеенко.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги: ВКАД  транспорт  владивосток  Веркеенко  строительство  дороги 



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