Владивосток может обрести первого европейского побратима

К тому же православного и имеющего статус морского порто-франко

Совсем недавно, 24 апреля, в мире отмечали День городов-побратимов (породненных городов). Известно, что под эгидой Всемирной Федерации породненных городов объединены свыше 3 500 городов более чем в 160 странах. Владивосток также активно развивает свои побратимские связи - город «дружит» с 20 различными муниципалитетами во всем мире, еще более чем с 10 установлены партнерские отношения.

На сегодняшний день городами-побратимами приморской столицы являются: Сан-Диего, Такома, Джуно (США), Ниигата, Акита, Хакодате (Япония), Пусан (Республика Корея), Далянь (КНР), Манта (Эквадор), Вонсан (КНДР), Кота-Кинабалу (Малайзия), Владикавказ (Российская Федерация), Яньбянь-Корейский автономный округ (КНР). Заключены соглашения о развитии дружественных связей с городами Шанхай, Чанчунь, Яньтай (КНР), Хошимин (Вьетнам), Донгхэ (Республика Корея), Сакаиминато (Япония).





Благодаря этим дружественным связям активизируются культурные и экономические связи. Проходит обмен спортивными, культурными и официальными делегациями, расширяются перспективы экономического сотрудничества.

Однако побратимские отношения столицы Приморья на данный момент развиваются больше в восточном направлении, что, безусловно, имеет важное значение в свете реализуемой сегодня программы правительства Российской Федерации «Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Но почему бы не обратить свои взоры на Европу? Ведь город имеет и для этого достаточный потенциал.

В этой связи все чаще стали звучать предложения «побрататься» с европейским городом. В качестве варианта предложен греческий город Салоники. Это второй по величине город Греции с населением, вместе с пригородными территориями, более миллиона человек.





Выбор пал на Грецию не случайно. Ведь эта православная страна, бывшая византийская империя, родина монахов Кирилла и Мефодия всегда проявляла лояльность к России в политических вопросах. Вот и сейчас Афины осудили показательные бомбардировки США в Сирии, отказались идти на поводу у Евросоюза и высылать из страны российских дипломатов. Туристы из России также отмечают особое расположение к себе Греков. И простым жителям этой страны импонирует внешняя политика РФ, об этом не приминет сказать практически каждый случайно встреченный грек с которым завязался разговор, будь то хозяин отеля или простой официант в местной таверне.

В пользу этого выбора говорит еще один не маловажный факт — Греция страна православная - здесь находится огромное количество значимых для православных святынь. На весь православный мир Салоники знамениты тем ,что здесь, в базилике св. Димитрия, хранятся мощи святого великомученника Дмитрия Салунского, покровителя города. Кроме того, в окрестностях Салоник находится монастырь св. ап. и евангелиста Иоанна Богослова, где покоятся мощи св. Арсения Каппадокийского и св. старца Паисия Святогорца. Всего в нескольких часах езды от города находятся известные на весь мир монастыри Метеоры и именно из Салоник паломники со всего мира начинают свое путешествие на святой Афон.





Важная историческая деталь, которая вряд ли кого оставит равнодушным. Именно в Салониках (в древности город назывался Солони) родились и начали свою просветительскую деятельность небезызвестные братья святые Кирилл и Мефодий, создатели старославянской азбуки и церковно-славянского языка, христианские проповедники. Именно от них пошел русский язык. Братья канонизированы и почитаются как святые и на Востоке, и на Западе. В славянском православии почитаются как святые равноапостольные «учители словенские».

Благодаря активизации межцерковного взаимодействия повышается шанс, что до Владивостока будут чаще доезжать значимые православные святыни при организации их временного пребывания на территории России.

Примечательно также, что Салоники — город-порт, более того, здесь действует режим порто-франко. Порт Салоник — второй по грузообороту в Греции, уступая только пирейскому порту. Благодаря режиму порто-франко через него идут грузы государств Балканского полуострова и всей юго-восточной Европы. В начале 2000-х годов здесь открыт новый пассажирский терминал, что позволило еще больше увеличить его пропускную способность. Данный опыт интересен и очень пригодился бы Владивостоку. Ведь не случайно городами-побратимами Салоников уже являются Санкт-Петербург и Одесса.





Кроме того, в Салониках находится один из крупнейших в стране университетов, где есть кафедра русского языка. В городе регулярно проводятся промышленные и торговые ярмарки. Также как и во Владивостоке здесь есть и любимый многими международный кинофестиваль. Словом, точек соприкосновений много, поэтому безусловно стоит пытаться воплотить этот замысел в жизнь.

Источник в Приморской Епархии Русской Православной Церкви сообщил, что планы установить побратимские отношения Владивостока и Салоников известны руководству Епархии и получили самую высокую поддержку. У двух центров православной культуры найдется много общих тем для общения, уверены в Епархии. Поддерживается эта идея и в деловом сообществе региона, и в научном, и в культурном, и в общественном.





Так, на фоне заметного охлаждения российско-европейских отношений, установление побратимских связей с европейским городом станет своего рода прорывом, который может подтолкнуть и другие российские муниципалитеты налаживать прямой диалог с городами Евросоюза. Простым людям, далеким от большой политики, как известно, делить особо нечего.