Разработка ученых Владивостока повысит безопасность работы шахтеров

Систему беспроводной связи для шахт и рудников создала группа ученых кафедры приборостроения Инженерной школы Дальневосточного федерального университета. Как рассказал научный руководитель группы, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой приборостроения ДВФУ Владимир Короченцев, данная система связи является уникальным изобретением и не имеет аналогов в мире.

Ученые-физики Федерального университета рассказали, что над разработкой и доказательством своей научной идеи они трудились 15 лет. Система представляет собой приемопередающую станцию – точно такая же должна быть у другого абонента. Их может быть и больше. Они располагаются в разных точках шахты. Минимальная дальность действия системы через породу при минимальной мощности – 1 километр, максимальная – до 2,5 километров. Показатели разработки ученых из ДВФУ в 5-6 раз превышают зарубежные аналоги, которые способны передавать сигнал радиоволны только на расстоянии 300 метров.

– В начале наша идея в научном сообществе была воспринята в штыки. Вместе с Институтом автоматики и процессов управления ДВО РАН мы все же разработали теорию. Мы предположили, что земля неоднородная, в то время как все считали, что это сплошной массив, на который радиоволны падают и полностью отражаются. Мы доказали, что они могут проникать в землю достаточно глубоко, для разных типов грунта свои показатели. Главное, подобрать частоту, с которой волна проникает под землю, для каждой шахты она своя, – рассказал профессор Владимир Короченцев.

– В 2010-2011 годах после самой крупной аварии последних лет на шахте «Распадская» в городе Междуреченск Кемеровской области Правительством РФ был принят целый ряд нормативно-правовых актов в части создания безопасных условий ведения работ и социальной защищенности работников организаций угольной промышленности. В частности, рекомендовано оборудовать шахты беспроводной связью. То же самое сделало и Правительство КНР, где 90% энергоресурсов обеспечивают именно шахты, и смертность в сфере добычи и переработки угля высока. Это делает наше изобретение особенно актуальным, жизненно необходимым, – считает основной разработчик подземного средства связи, старший преподаватель кафедры приборостроения Инженерной школы ДВФУ Павел Волков.

Разработка ученых из ДВФУ уже прошла испытание на шахте «Восток-2», расположенной в пос. Восток Красноармейского района Приморского края (ОАО «Приморский ГОК» и ОАО ГРК «АИР»), и на Липовецком месторождении (пос. Липовцы Октябрьского района Приморского края), а также в шахтах Китая. В 2011 году станция связи заняла второе место на международной выставке систем электроники в Женеве. Следующий этап, который наметила группа исследователей – наладить производственный выпуск систем для аварийного оповещения. Для этого ученые подписали договор с компанией «Инкомтех» (Екатеринбург) о производстве системы в промышленных масштабах, сообщает пресс-служба ДВФУ.

Владивостокские ученые говорят, что система аварийного оповещения под землей – это только первый этап их исследований. В течение двух лет они готовы обеспечить все шахты России и Китая этим оборудованием. Дальнейший научный интерес физиков из ДВФУ связан с созданием индивидуального средства связи, которое бы входило в обязательное оснащение каждого шахтера и помогало бы оперативно управлять подземными работами.

Фото с сайта ДВФУ.

ZRPRESS.ru, Владивосток.