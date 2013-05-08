В День Победы во Владивостоке пройдут праздничные мероприятия

В день празднования 68-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне во Владивостоке пройдёт ряд праздничных мероприятий.

Глава города Игорь Пушкарёв распорядился в этом году организовать более масштабное и красочное празднование 9 Мая, предусмотреть новые мероприятия и задействовать новые городские площадки, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Программа мероприятий на 9 Мая

10 часов – парад Победы;

с 11 до 14 часов – праздничная дневная концертная программа «68 песен Победы» (площадь Революции);

с 19 до 22 часов – праздничная вечерняя концертная программа (площадь Революции);

22 часа – праздничный фейерверк.

9 Мая на больших городских экранах будет идти трансляция поздравлений, записанных в мобильной видеостудии.

ZRPRESS.RU, Владивосток.