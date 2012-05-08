Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке отремонтируют почти треть жилого фонда
ВЛАДИВОСТОК, 8 мая, ZRPRESS. Об этом рассказал на пресс-конференции заместитель главы администрации - начальник управления содержания жилфонда Александр Табаченко.
Главной темой общения с журналистами стал капитальный ремонт жилых домов, фасадов и кровель в рамках подготовки города к саммиту АТЭС. В этом году во Владивостоке реализуются сразу четыре программы ремонта, среди них как федеральные, так и муниципальные.
"По всем программам в совокупности ремонтируют 910 жилых домов. Это разные виды ремонта: кровли, фасады, где-то меняют инженерные коммуникации, где-то устанавливают новые лифты. На эти цели выделено почти 4 млрд. рублей. Работы масштабные. Ничего подобного ранее в городе не проводилось", - подчеркнул Александр Табаченко.
Модернизации подвергается не только внешний вид, но и внутреннее состояние домов - проводится замена сетей. Прошедший отопительный сезон уже показал пользу таких работ - сократилось количество порывов. Да и суммы в квитанциях за отопление стали несколько меньше.
Для ремонта подбираются современные материалы и технологии. Например, новинкой не только для Владивостока, но и для России в целом стало использование полиалпана при отделке фасадов. Принципиальное отличие системы полиалпан от других фасадных систем состоит в том, что в ней облицовочные панели содержат теплоизолирующий слой пенополиуретана, а их внутренняя сторона содержит специальное покрытие, которое выполняет пароизоляционные и теплоотражающие функции. Такие панели имеют современный дизайн и архитектурную выразительность. Кроме того, они эффективно утепляют фасад, прочны, надежны, а их монтаж не занимает много времени.
В ходе брифинга была затронута и тема замены лифтов. Напомним, за три последних года их было установлено почти 300, и 100 планируется установить в этом году. Новые подъемники обладают полностью автоматизированной системой управления, движутся практически бесшумно, а кабины сделаны из антивандальных материалов. Прослужат более 25 лет.
Отдельной темой для обсуждения стало качество ремонта. Согласно закону все работы должен принимать технадзор, которого обязан нанять заказчик (в данном случае собственники в лице УК или ТСЖ). Если какие-то виды работ выполнены некачественно, подрядчик устраняет недоделки за свой счет, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- На острове Русском потеплело
- Сторонники экс-мэра Владивостока подвели итоги работы
- Губернатор Миклушевский: "У меня есть вопросы к работе администрации Владивостока"
- С понедельника часть домов Владивостока останется без горячей воды
- Во Владивостоке определят победителей конкурса "Доступная среда"
- Владивосток погряз в мусоре: дворники-гастарбайтеры массово покидают город
- В многоэтажках Владивостока устанавливают новые лифты
- Водовод на остров Русский обеспечит водой новый микрорайон
- В преддверии ЕГЭ старшеклассникам Владивостока показали, как работают "мусорные" заводы города
- Владивосток ежедневно "умывают" и очищают от мусора
Новости раздела
- Во Владивостоке послание комсомольцев 80-х не могут достать из памятника
- СМС-сообщение отправило экс-мэра Владивостока за решетку еще на три месяца
- "Еще Черепков сказал: "Все мои преемники будут на нарах". Зачем согласились быть мэром?"
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- На острове Русском потеплело
- Дорогой подарок от экс-мэра Владивостока дошел до незнакомой девушки
- Магадан хочет побороться с Владивостоком за звание столицы Дальнего Востока
- Экс-мэр Владивостока задал горожанам откровенный вопрос
- Экс-мэр Владивостока подарил незнакомой девушке "Айфон"
- Владивостокцев приглашают на День подписчика
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- Владимир Путин сделал важное заявление
- За пост губернатора Приморья будет биться генерал
- Работодатели придумали, как законно избавиться от "предпенсионеров"
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
- В Приморье вдвое увеличат затраты краевого бюджета на питание детей в школах
- Дальневосточный олигарх стал директором предприятия в приморской глубинке
- На Дальнем Востоке появилось в продаже новое премиальное топливо