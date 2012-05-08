Во Владивостоке отремонтируют почти треть жилого фонда

ВЛАДИВОСТОК, 8 мая, ZRPRESS. Об этом рассказал на пресс-конференции заместитель главы администрации - начальник управления содержания жилфонда Александр Табаченко.

Главной темой общения с журналистами стал капитальный ремонт жилых домов, фасадов и кровель в рамках подготовки города к саммиту АТЭС. В этом году во Владивостоке реализуются сразу четыре программы ремонта, среди них как федеральные, так и муниципальные.

"По всем программам в совокупности ремонтируют 910 жилых домов. Это разные виды ремонта: кровли, фасады, где-то меняют инженерные коммуникации, где-то устанавливают новые лифты. На эти цели выделено почти 4 млрд. рублей. Работы масштабные. Ничего подобного ранее в городе не проводилось", - подчеркнул Александр Табаченко.

Модернизации подвергается не только внешний вид, но и внутреннее состояние домов - проводится замена сетей. Прошедший отопительный сезон уже показал пользу таких работ - сократилось количество порывов. Да и суммы в квитанциях за отопление стали несколько меньше.

Для ремонта подбираются современные материалы и технологии. Например, новинкой не только для Владивостока, но и для России в целом стало использование полиалпана при отделке фасадов. Принципиальное отличие системы полиалпан от других фасадных систем состоит в том, что в ней облицовочные панели содержат теплоизолирующий слой пенополиуретана, а их внутренняя сторона содержит специальное покрытие, которое выполняет пароизоляционные и теплоотражающие функции. Такие панели имеют современный дизайн и архитектурную выразительность. Кроме того, они эффективно утепляют фасад, прочны, надежны, а их монтаж не занимает много времени.

В ходе брифинга была затронута и тема замены лифтов. Напомним, за три последних года их было установлено почти 300, и 100 планируется установить в этом году. Новые подъемники обладают полностью автоматизированной системой управления, движутся практически бесшумно, а кабины сделаны из антивандальных материалов. Прослужат более 25 лет.

Отдельной темой для обсуждения стало качество ремонта. Согласно закону все работы должен принимать технадзор, которого обязан нанять заказчик (в данном случае собственники в лице УК или ТСЖ). Если какие-то виды работ выполнены некачественно, подрядчик устраняет недоделки за свой счет, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

«Золотой Рог».