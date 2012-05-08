О пациентах госпиталя для ветеранов во Владивостоке вспомнил ...один бизнесмен

День памяти... Был соблазн поставить после этого предложения вопросительный знак, потом восклицательный, потом опять вопросительны. Даже если не иметь в виду, что ежедневно, к большому позору, мы не выказываем достойного уважения ветеранам войны, но уж, как казалось бы, накануне 9 Мая перед единственным на Дальнем Востоке госпиталем для ветеранов войны и труда должна бы стоять очередь с желающими поздравить стариков и вручить подарки. Ан нет.

Накануне Дня Победы продуктовые наборы ветеранам войны - пациентам госпиталя без всяких намеков, по крайней мере, со стороны лечебного учреждения, подготовил и завез в госпиталь только коллектив торговой сети «РЕМИ» (генеральный директор Константин РАТОШНЮК). Это данные на вечер 4 мая, дай бог, если они изменились. И хотя председатель Совета ветеранов войны Яков КАН в интервью агентству Primamedia назвал такие наборы милостыней (и, может, он прав), но по свидетельству главного врача госпиталя Валерия ПРИХОДЬКО, его пациенты подаркам рады. «Рады вниманию, самим продуктам тоже, да что там, они открытки ко Дню Победы берегут годами», - говорит он. «ЗР» понимает, что многие предпринимательские структуры Приморья поздравили ветеранов в другой форме, но мы сегодня рассказываем о госпитале.

Сегодня в Приморье живет 379 инвалидов Великой Отечественной, 3722 участника войны, а еще 19,5 тысяч вдов участников войны, узников концлагерей, блокадников, детей войны, тружеников тыла. Все они имеют право на бесплатное лечение в госпитале, правда, очереди в него ждут по два-три-четыре года. В госпитале День Победы встретят 82 ветерана войны - приморца, в том числе пятеро из тех, кому уже за 90 лет. Как рассказала «ЗР» заместитель начальника госпиталя по гериатрии Ольга ШАГО, несмотря на возраст, наши старики еще бойкие. Так один отказался от плановой госпитализации накануне праздника, потому что приглашен на празднование 9 Мая в Калининград, где воевал. Уверен, что осилит дальнюю дорогу. Глупо утверждать, что медицинское учреждение и его пациенты ни в чем не нуждаются, но достойный стандарт по поддержке здоровья пожилых заслуженных людей здесь оказывают.

Подобные медучреждения существуют во многих субъектах Федерации, наш один на весь Дальневосточный округ. У госпиталя есть Попечительский совет во главе с Евгением КАРТАВЦЕВЫМ, в обыденной жизни начальником отдела приморского управления Роспортребнадзора. «Евгений Юрьевич уже не первый год с нами, - говорит Приходько, - и многие изменения, что у нас заметны, происходят благодаря его работе. Но! Знаю, в Екатеринбурге многие годы такой Совет возглавлял губернатор РОССЕЛЬ, который 9 мая утром был на параде, вечером всегда поздравлял ветеранов и ужинал вместе с ними в тамошнем госпитале. В Самаре Совет возглавлял губернатор ТИТОВ, мы же не смогли убедить бывшего губернатора возглавить эту работу. Вы же понимаете, как устроена власть: где первое лицо – туда и деньги подтягиваются».

Начальник госпиталя ни на что не жалуется. Учреждению не первый год помогает деньгами, открытками, конвертами краевое управление «Почты России», понятно - не забывает Совет ветеранов, самодеятельные артисты за честь считают выступить здесь с концертом. «Мегафон» ежегодно перед 9 мая дает возможность пациентам госпиталя бесплатно позвонить в любой конец страны. Ремонт в госпитале замечен еще с фасада, вот-вот начнется возведение пристройки, и тогда старики будут лежать не по шесть человек в палате, а хотя бы по трое-четверо и не придется ходить в туалет в дальний конец коридора.

Затея с пристройкой – результат общения с премьером ПУТИНЫМ в общественной приемной «Единой России» во Владивостоке Дмитрия ГРИГОРОВИЧА – председателя краевого Совета ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных органов. Дмитрий Николаевич же позже, будучи в Москве, «выпросил» у премьер-министра и томограф для госпиталя. Если ничего не сорвется, свой аппарат появится у ветеранов в 2013 году, и им уже не придется пользоваться - по квоте пять человек в месяц - томографом диагностического центра, куда ветеранов возят сейчас.

Госпиталь, кстати, может пользоваться своей скважиной. Почти десять лет назад, когда в южном Приморье обмелели водохранилища, и приморцы экономили воду, для нужд госпиталя вырыли скважину и оборудовали ее. Сделавший это тогда депутат Законодательного Собрания просил Валерия Приходько не афишировать имя. Десять лет Валерий Николаевич крепился, сейчас считает, что срок давности вышел. Имя скромного экс-депутата Адам ИМАДАЕВ.

Хорошее впечатление оставил у коллектива госпиталя член Совета Федерации от Приморья Владимир КИКОТЬ. Он как-то был в лечебном учреждении и спросил, чем помочь. Валерий Приходько намекнул: вглядываться в небольшой экран телевизора ветеранам тяжело. «Так он через два часа позвонил, сказал, в каком магазине забрать домашний кинотеатр», - рассказывает главврач.

9 Мая для коллектива госпиталя обычный и необычный рабочий день.

Ольга ЖУРМАН, «Золотой Рог».