Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Горзеленстрой взялся за макияж Владивостока
С приходом весны активизировались работы по озеленению Владивостока. Пока не распустились все листья, специалисты муниципального предприятия «Горзеленстрой» пытаются высадить как можно больше деревьев и кустарников.
В этом ответственные за зеленый облик города видят единственный плюс затяжной весны. Небольшая температура позволяет вести посадки, а вот в жару, когда уже распустились листья, работать непросто: приходится подстраиваться под погоду, под состояние корневой системы саженца и выбирать определенные виды растений. Вместе с тем бесснежная зима и сухая весна лишили деревья и кустарники влаги, потому растения требуют постоянной поливки.
Еще недавно над «зеленым лицом» Владивостока работали 100 человек, но это число растет, поскольку перед сотрудниками «Горзеленстроя» поставлена серьезная задача – успеть привести город в порядок к саммиту АТЭС. Теперь, когда большинство строек позади, стали возможными высадка растений и ремонт газонов. Как рассказала заместитель директора «Горзеленстроя» Елена ПОЛЯКОВА, на эти работы предусмотрена рекордная по величине сумма – примерно 90 миллионов. Однако для полного преображения города этого мало, поэтому были расставлены приоритеты.
Специалисты муниципального предприятия приведут в законченный вид все отреставрированные скверы. На улицах Адмирала Фокина и Суханова появятся можжевельники; украшением Арбата, Спортивной гавани, сквера Макарова и сада Ленина станут розы. Сейчас идут последние приготовления к посадкам. На сегодняшний день на улице Постышева высажено порядка 400 кленов приречных, на кольце улицы 3-й Рабочей появилась тысяча барбарисов.
К счастью горожан, работы по озеленению выйдут за пределы гостевого маршрута: посадки будут вестись в сквере на Гайдамаке, в сквере Блюхера возле 52 школы, на видовой площадке на улице Овчинникова и на других значимых для отдыха объектах.
Не обойдется в этом году и без новшеств. В восстановленном сквере комплекса «Серая лошадь» появится газон из многолетних цветов, многие цветники будут состоять из кустарников и цветов. Пример такой композиции можно увидеть на кольце улицы 3-й Рабочей. Вернулись на улицы города печально известные туи. По словам Елены Поляковой, специалисты осознанно сделали этот шаг: нужно искоренить из сознания общественности мысль, что туи непременно погибнут в нашем климате.
- Туи не боятся отрицательных температур! Они боятся засухи и весеннего солнца, поэтому мы посадили сто растений в таком месте, где с откоса стекает вода под подпорку, там всегда влажно, на них не попадают прямые солнечные лучи. Мы брали наш местный материал, адаптированный к приморским условиям. Туи росли под Уссурийском, жили в более низких температурах, чем в черте города. Все условия для них созданы, - сообщила Елена ПОЛЯКОВА.
Правда, от инициативы Управления содержания жилищного фонда администрации города - украсить дома цветами - пришлось отказаться по многим причинам: трудности в получении согласия всех собственников жилья, невозможность дальнейшего ухода за растениями. В целом это мало повлияет на зеленый облик Владивостока, у которого в этом году есть все шансы стать лучше.
Кристина САМУТИНА, «Золотой Рог».
Новости тематики
- Собственники зданий во Владивостоке обязаны закрашивать граффити
- Торговых точек в Спортгавани поубавится
- Во Владивостоке появилась улица Майора Филипова
- Во Владивостоке появилось много новых названий для улиц
- Во Владивостоке развернется масштабное строительство
- Во Владивостоке восстановят самый известный "советский" туалет
- Японцы разработают новый облик Владивостока
- Завтра во Владивостоке пройдет морской субботник
- Во Владивостоке хотят пустить грузовые поезда через центр города
- "Бессмертный полк" пройдёт по Владивостоку в День Победы
Новости раздела
- Экс-мэр Владивостока сказал всё, что думает о нынешнем ВЭФ
- Приятная и долгожданная новость пришла с полей Восточного экономического форума
- Экс-мэр Владивостока рассказал об уникальном объекте во Владивостоке
- Во Владивостоке появится новый супермост
- По "Улицам Дальнего Востока" пройдутся первые лица страны и лидеры бизнеса
- В Приморье появится еще один игорно-развлекательный комплекс
- Во Владивостоке покажут экспериментальный фильм Тимура Бекмамбетова
- Владивостокских красавиц и умниц увезут во Вьетнам
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Братание Владивостока и Салоников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Кто "слил" всех министров Путину?
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Дарькин развеселил рыбаков
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Путин озвучил на ВЭФ политическую сенсацию
- Обманутые дольщики во Владивостоке выставили счет депутату-коммерсанту Ищенко
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев
- Во Владивостоке несуществующий поселок готовит обращение к Владимиру Путину
- Цена нового "айфона" просто шокирует