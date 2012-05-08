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Горзеленстрой взялся за макияж Владивостока

08 Мая 2012, 01:18 | Владивосток

С приходом весны активизировались работы по озеленению Владивостока. Пока не распустились все листья, специалисты муниципального предприятия «Горзеленстрой» пытаются высадить как можно больше деревьев и кустарников.

В этом ответственные за зеленый облик города видят единственный плюс затяжной весны. Небольшая температура позволяет вести посадки, а вот в жару, когда уже распустились листья, работать непросто: приходится подстраиваться под погоду, под состояние корневой системы саженца и выбирать определенные виды растений. Вместе с тем бесснежная зима и сухая весна лишили деревья и кустарники влаги, потому растения требуют постоянной поливки.

Еще недавно над «зеленым лицом» Владивостока работали 100 человек, но это число растет, поскольку перед сотрудниками «Горзеленстроя» поставлена серьезная задача – успеть привести город в порядок к саммиту АТЭС. Теперь, когда большинство строек позади, стали возможными высадка растений и ремонт газонов. Как рассказала заместитель директора «Горзеленстроя» Елена ПОЛЯКОВА, на эти работы предусмотрена рекордная по величине сумма – примерно 90 миллионов. Однако для полного преображения города этого мало, поэтому были расставлены приоритеты.

Специалисты муниципального предприятия приведут в законченный вид все отреставрированные скверы. На улицах Адмирала Фокина и Суханова появятся можжевельники; украшением Арбата, Спортивной гавани, сквера Макарова и сада Ленина станут розы. Сейчас идут последние приготовления к посадкам. На сегодняшний день на улице Постышева высажено порядка 400 кленов приречных, на кольце улицы 3-й Рабочей появилась тысяча барбарисов.

К счастью горожан, работы по озеленению выйдут за пределы гостевого маршрута: посадки будут вестись в сквере на Гайдамаке, в сквере Блюхера возле 52 школы, на видовой площадке на улице Овчинникова и на других значимых для отдыха объектах.

Не обойдется в этом году и без новшеств. В восстановленном сквере комплекса «Серая лошадь» появится газон из многолетних цветов, многие цветники будут состоять из кустарников и цветов. Пример такой композиции можно увидеть на кольце улицы 3-й Рабочей. Вернулись на улицы города печально известные туи. По словам Елены Поляковой, специалисты осознанно сделали этот шаг: нужно искоренить из сознания общественности мысль, что туи непременно погибнут в нашем климате.

- Туи не боятся отрицательных температур! Они боятся засухи и весеннего солнца, поэтому мы посадили сто растений в таком месте, где с откоса стекает вода под подпорку, там всегда влажно, на них не попадают прямые солнечные лучи. Мы брали наш местный материал, адаптированный к приморским условиям. Туи росли под Уссурийском, жили в более низких температурах, чем в черте города. Все условия для них созданы, - сообщила Елена ПОЛЯКОВА.

Правда, от инициативы Управления содержания жилищного фонда администрации города - украсить дома цветами - пришлось отказаться по многим причинам: трудности в получении согласия всех собственников жилья, невозможность дальнейшего ухода за растениями. В целом это мало повлияет на зеленый облик Владивостока, у которого в этом году есть все шансы стать лучше.

Кристина САМУТИНА, «Золотой Рог».

Автор: Кристина Самутина
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