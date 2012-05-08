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Владивосток будет говорить по-английски
В Приморье определен перечень гостиниц для размещения участников и гостей саммита АТЭС, а также решено привлечь для работы 1700 студентов-волонтеров, - сообщает пресс-служба администрации края.
Кроме того, разрабатывается схема передвижения делегаций из аэропорта Владивостока к местам проведения мероприятий саммита, идет работа по уточнению списков официальных делегаций, журналистов и персонала, обеспечивающего проведение саммита.
Отдельной темой обсуждения на совещании у губернатора МИКЛУШЕВСКОГО стала подготовка волонтеров. По словам начальника управления по делам молодежи Александра КАЙДАНОВИЧА, уже подготовлены заявки для вузов на набор 1700 волонтеров из числа студентов. Руководителям рабочих групп по подготовке к международному мероприятию дано распоряжение уточнить количество специалистов, которые свободно владеют английским языком. Кроме того, предполагается организовать языковые курсы для персонала и волонтеров.
«Золотой Рог».
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