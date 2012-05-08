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Для владивостокцев праздник пройдет без бутылки
Для безопасности участников торжеств, посвященных Дню Победы, все их участники будут проверены металлоискателями. Придется предъявить полицейским и содержимое сумок. Такая строгость в краевом центре будет применена впервые, но отнестись к ней необходимо ответственно. Так что всем, кто приглашен на церемонию коленопреклонения и парада, следует прийти к месту сбора пораньше.
- Чтобы не было неудобств и как можно больше желающих смогли попасть на парад без давки и толкотни, будут действовать 12 контрольно-пропускных пунктов. Для наблюдения за парадом сделали дополнительные зоны по улице Светланской от перекрестка Светланская-Алеутская до Уборевича, - сказал на пресс-конференции заместитель начальника полиции Владивостока, полковник внутренний службы Сергей ГУСЕВ.
Как заметил полковник, жители города должны адекватно относиться к тому, что их будут проверять металлоискателями и смотреть содержимое сумок.
- Никакого алкоголя, даже газированные напитки не разрешат проносить в стеклянной таре, никакого оружия самообороны, даже если есть разрешение. Сотрудники полиции будут действовать в соответствии с законом. Наша задача - следить за безопасностью, и те, кто придет смотреть парад, должны это понимать, - сообщил Гусев.
Всем жителям Владивостока следует знать, что 8 мая с 19.00 будет запрещена парковка любого автотранспорта в центре города. Утром 9 мая, с 7.00 движение для личного и общественного транспорта будет ограничено по улицам Алеутская и Светланская до пересечения с улицей Лазо.
- 9 мая по площади пройдет колонна военной техники и уйдет в сторону Луговой. Так что уже в 8.00 в районе площади будет выставлено оцепление. Сам парад пройдет в 11.00. Нетрезвых граждан пускать не будем, а также тех, кто принесет на площадь оружие самообороны и стеклянные бутылки, даже если в них будет лимонад. Также будет ограничена продажа алкогольных напитков в районе площади, - рассказал Сергей Гусев на пресс-конференции.
В праздничные дни для охраны общественного порядка будут привлечены дополнительные полицейские силы.
- Наш Владивосток - добрый город. Я уверен, что праздник у нас пройдет хорошо и спокойно, - резюмировал Сергей Гусев.
Напомним, в этом году традиционный парад в честь Дня Победы решено провести не в привычном месте - на Корабельной Набережной, а на улице Светланской. Это связано отчасти со строительством на площади стелы «Город воинской славы» и кафедрального собора. Впрочем, в 50-е и 60-е годы парад Победы во Владивостоке ежегодно проходил именно по улице Ленинской (ныне Светланская). Генеральная репетиция нынешнего парада состоялась 7 мая.
Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».
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