Во Владивостоке активно чистят ливневку

Во Владивостоке началась массовая прочистка ливневой канализации с помощью специализированной коммунальной техники. В первую очередь дорожные службы прочищают те участки, где прошлым летом во время дождей возникали засоры.

Уже прочищены ливневки на Выселковой, Калинина, Харьковской, Давыдова, Космонавтов, Добровольского, проспекте 100-летия Владивостока, Ивановской, Светланской и других. В настоящее время ведутся работы на улицах Окатовая и 2-ая Поселковая.

Промывка ливневой канализации от иловых отложений, грунта и другого мусора проводится гидродинамическим методом - под высоким давлением, подаваемым в рабочую зону через специальные очистные головки и насадки. При этом все отложения разрушаются, а затем удаляются с помощью илососных машин. «Прежде чем приступить к работам, спускаемся в ливневой коллектор и оцениваем степень загрязнения. В зависимости от диаметра трубы и вида засора на гидравлические шланги накручивают разные насадки. Под давлением шланг сам движется вперед и выбивает засор. Одновременно в коллектор или приямок опускают илосос, который эту грязь откачивает. Купный мусор, нередко попадающийся в ливневую систему, убираем вручную», - сообщил инженер муниципального предприятия «Содержание городских территорий» Владимир КУТИЩЕВ.

За десятилетия городская ливневая канализация пришла в крайне изношенное состояние, была забита грунтом и мусором, что стало одной из острейших коммунальных проблем краевого центра. По распоряжению главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА в городе была принята программа по «оздоровлению» системы ливневой канализации, которая предусматривает ее прочистку, составление дефектных ведомостей, технических паспортов, определение состояния отдельных участков, ввод их в эксплуатацию и, если требуется, ремонт и капитальный ремонт.

Только за 2011-2013 гг. во Владивостоке было прочищено, промыто и обследовано порядка 35 тысяч п.м. сетей ливневой канализации по проспектам 100-летия и Красного Знамени, улицам Батарейной, Пограничной, Пушкинской, Березовой, Баляева, Котельникова, Капитана Шефнера, Адмирала Завойко, Адмирала Нахимова, Гамарника, Енисейской, Чкалова, Шошина, Постышева, 40 лет ВЛКСМ, 50 лет ВЛКСМ, Народному проспекту и др.

Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.