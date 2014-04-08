www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.76 р. 100 JPY: 58.28 р.
EUR: 77.38 р. 10 CNY: 95.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
ЖКХ
Распечатать

Во Владивостоке активно чистят ливневку

08 Апреля 2014, 13:50 | Владивосток

Во Владивостоке началась массовая прочистка ливневой канализации с помощью специализированной коммунальной техники. В первую очередь дорожные службы прочищают те участки, где прошлым летом во время дождей возникали засоры.

Уже прочищены ливневки на Выселковой, Калинина, Харьковской, Давыдова, Космонавтов, Добровольского, проспекте 100-летия Владивостока, Ивановской, Светланской и других. В настоящее время ведутся работы на улицах Окатовая и 2-ая Поселковая.

Промывка ливневой канализации от иловых отложений, грунта и другого мусора проводится гидродинамическим методом - под высоким давлением, подаваемым в рабочую зону через специальные очистные головки и насадки. При этом все отложения разрушаются, а затем удаляются с помощью илососных машин. «Прежде чем приступить к работам, спускаемся в ливневой коллектор и оцениваем степень загрязнения. В зависимости от диаметра трубы и вида засора на гидравлические шланги накручивают разные насадки. Под давлением шланг сам движется вперед и выбивает засор. Одновременно в коллектор или приямок опускают илосос, который эту грязь откачивает. Купный мусор, нередко попадающийся в ливневую систему, убираем вручную», - сообщил инженер муниципального предприятия «Содержание городских территорий» Владимир КУТИЩЕВ.

За десятилетия городская ливневая канализация пришла в крайне изношенное состояние, была забита грунтом и мусором, что стало одной из острейших коммунальных проблем краевого центра. По распоряжению главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА в городе была принята программа по «оздоровлению» системы ливневой канализации, которая предусматривает ее прочистку, составление дефектных ведомостей, технических паспортов, определение состояния отдельных участков, ввод их в эксплуатацию и, если требуется, ремонт и капитальный ремонт.

Только за 2011-2013 гг. во Владивостоке было прочищено, промыто и обследовано порядка 35 тысяч п.м. сетей ливневой канализации по проспектам 100-летия и Красного Знамени, улицам Батарейной, Пограничной, Пушкинской, Березовой, Баляева, Котельникова, Капитана Шефнера, Адмирала Завойко, Адмирала Нахимова, Гамарника, Енисейской, Чкалова, Шошина, Постышева, 40 лет ВЛКСМ, 50 лет ВЛКСМ, Народному проспекту и др.

Светлана СМИРНОВА.  Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Светлана Смирнова
Теги: жкх  ремонт  дороги владивостока 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru