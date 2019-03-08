Игорь Пушкарёв поздравил жительниц Приморья с 8 Марта

Экс-мэр Владивостока поздравил через соцсети жительниц Приморья с Международным женским днём 8 марта:

«8 Марта - это особенная дата. Можно сказать, что в этот день все женщины расцветают, искренне радуясь празднику, многочисленным поздравлениям и цветам.

Милые женщины! Я счастлив поздравить вас с прекрасным Международным женским днём 8 марта!!!

Пусть сегодня у вас будут только теплые нежные встречи, которые подарят вам много цветов и комплиментов, весеннее настроение и радость!

Пусть ваши глаза сияют счастьем. Сегодня и всегда. Цветите!»