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"Пусть ваши глаза сияют счастьем. Сегодня и всегда. Цветите!"
08 Марта 2019, 11:11 | Владивосток
Игорь Пушкарёв поздравил жительниц Приморья с 8 Марта
Экс-мэр Владивостока поздравил через соцсети жительниц Приморья с Международным женским днём 8 марта:
«8 Марта - это особенная дата. Можно сказать, что в этот день все женщины расцветают, искренне радуясь празднику, многочисленным поздравлениям и цветам.
Милые женщины! Я счастлив поздравить вас с прекрасным Международным женским днём 8 марта!!!
Пусть сегодня у вас будут только теплые нежные встречи, которые подарят вам много цветов и комплиментов, весеннее настроение и радость!
Пусть ваши глаза сияют счастьем. Сегодня и всегда. Цветите!»
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Теги: поздравление мэр владивосток 8 марта
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