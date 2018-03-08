Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв поздравил женщин с 8 Марта

«Верю, что в скором будущем я лично смогу поздравить с этим замечательным весенним праздником многих моих коллег, товарищей и друзей»,- написал он в соцсетях

Милые женщины, от всей души поздравляю вас с 8 Марта! Женщины Владивостока самые лучшие: красивые и восхитительные, продвинутые, целеустремленные и самостоятельные, но в то же время яркие, чувственные и бесконечно обаятельные! Верю, что в скором будущем я лично смогу поздравить с этим замечательным весенним праздником многих моих коллег, товарищей и друзей.

А сегодня желаю дорогим нашим женщинам много радости и цветов, исполнения самых заветных желаний! Будьте всегда очаровательными и жизнерадостными! С праздником!

Игорь ПУШКАРЁВ.

Фото Vl.Ru.