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Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв поздравил женщин с 8 Марта
«Верю, что в скором будущем я лично смогу поздравить с этим замечательным весенним праздником многих моих коллег, товарищей и друзей»,- написал он в соцсетях
Милые женщины, от всей души поздравляю вас с 8 Марта! Женщины Владивостока самые лучшие: красивые и восхитительные, продвинутые, целеустремленные и самостоятельные, но в то же время яркие, чувственные и бесконечно обаятельные! Верю, что в скором будущем я лично смогу поздравить с этим замечательным весенним праздником многих моих коллег, товарищей и друзей.
А сегодня желаю дорогим нашим женщинам много радости и цветов, исполнения самых заветных желаний! Будьте всегда очаровательными и жизнерадостными! С праздником!
Игорь ПУШКАРЁВ.
Фото Vl.Ru.
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