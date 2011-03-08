Дипломат не боится Бабы Яги

Накануне 8 Марта «Золотой Рог» побеседовал с генеральным консулом Индии во Владивостоке госпожой Джиной ЮИКА о женщинах, детях, русских сказках...

Джина Юика родилась в южной части Индии в небольшом городке штата Тамил Наду на берегу Индийского океана. Там же окончила школу, поступила в университет, изучала химию. Хотела получить ученую степень, но подумала, что химия – это не то занятие, которому ей бы хотелось посвятить всю жизнь. И выбрала путь дипломата.

- Было непросто, готовилась три года. В 2006 году поступила на дипломатическую службу, с 2007-го уже работала в Дели. Там встретила будущего мужа, так что мы - коллеги. В 2008 году нас вместе послали на год в Москву, в Институт русского языка им.Пушкина изучать русский язык. Курс был закончен успешно, и мы остались работать в посольстве Индии в Москве. В прошлом году получили назначение во Владивосток. Сначала сюда муж прилетел. А я присоединилась, когда родила дочку. С июля прошлого года занимаю должность генерального консула Индии во Владивостоке. Дочка тоже с нами, даже не знаю, на каком языке она заговорит. Мой родной – тамильский, у мужа – хинди, по рабочим вопросам общаемся на английском и русском. Думаю отдать ее в детсад пораньше, чтобы с другими детьми общалась и учила русский язык.

- Как насчет личных увлечений, хобби?

- Хобби у меня как такового нет, просто очень люблю общаться с другими людьми. Читать люблю, особенно серьезную литературу. Вот уже шесть месяцев пытаюсь прочитать «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына. Пока дается сложно. С русской литературой у меня свои отношения, еще когда в школе училась (в эпоху СССР) в моем городке продавалось много русских сказок. Так что с такими ключевыми понятиями, как «Баба Яга» и «Кот Ученый» знакома давно. Может быть, именно это раннее знакомство с русской мифологией и определило мой сегодняшний выбор работы. В каком-то смысле я сейчас попала в сказку.

- В чем похожи и чем различаются русские и индийские женщины?

- Думаю, что индийские и русские женщины похожи в эмоциональном восприятии жизни. И в отношении к своим детям. Русские женщины строгие, умные и сильные. Не боятся говорить, что они думают. В Индии не так, женщины более нежные и ориентированы на традиционные ценности. Для нас важнее не личное, а семейное, общественное.

- Во Владивостоке есть единственная за Уралом кафедра индологии. Консульство сотрудничает с университетом?

- Отделение индологии в ДВГУ, теперешнем ДВФУ, работает с 1993 года. Индийский культурный центр им. Джавахарлала Неру в Москве шефствует над этим факультетом. Снабжают литературой, помогают преподавателям. Мы также, по мере сил, способствуем развитию индологии на Дальнем Востоке. Способствуем организации поездок студентов в Индию для получения ими образования в наших ведущих университетах. Такие программы финансируются правительством Индии. Как раз на этой неделе прошло очередное собеседование, очное для кандидатов из Владивостока и по Skype для живущих в других городах.

- Как насчет поддержки индийских бизнесменов, ведущих дела в России?

- Наш консульский округ включает 12 краев и областей за Уралом. Но, сказать по правде, сейчас индийский бизнес на этой территории представлен слабо. В 90-е годы была успешная торговля, но времена изменились, и люди занялись другой сферой деятельности. В Индии изменился менталитет. Если раньше люди стремились поехать в другие страны вести бизнес, теперь они хотят жить в Индии и вести бизнес дистанционно. Если здесь или в любой другой стране мира есть надежный партнер, то необходимость личного присутствия отпадает. Созвонились по Интернету, оформили товар, отправили, перевели деньги на банковский счет. Да, есть несколько крупных компаний на Сахалине, в Якутии, Иркутской области. Но в основном совместный бизнес - это частная торговля. Нужно, чтобы люди захотели работать вместе.

- Авиакомпания S7 вступила в авиа-альянс «One world». В итоге дальневосточники могут летать в Дели через Бангкок, это дешевле, чем через Москву. Какие турмаршруты порекомендуете?

- Когда я приехала во Владивосток с мыслью: «Скоро будет саммит 2012 года, будет новый аэропорт, новые направления полетов. Из Владивостока до Дели всего 7-8 часов полета. Будем летать в Индию на выходные…» Если же серьезно, то к поездке в Индию нужно информационно и психологически подготовиться. Индия – это страна, полная разнообразия. Там есть все - от снежных вершин Гималаев и пустынь Раджастана до тропических джунглей юга и ощущения бескрайнего океана на островных территориях. И конечно же везде в Индии вы можете увидеть прекрасные цветы лотоса! Каждому, кто собирается посетить Индию, придется проделать предварительную работу. Спросить себя и Google, что интересно именно вам. Классический тур по «Золотому треугольнику» или паломничество по святым буддийским местам, дайвинг на Адаманских островах или треки у подножья Канченджанги. Если предпочитаете ездить самостоятельно, то купите авиа и железнодорожные билеты через Интернет - рекомендую сайты indrail.gov.in. Избежите очередей и вокзальной сутолоки.

- Говорите за короткий срок не успеть, но стандартная туристическая виза дается на 30 дней. Как быть?

- Туристические визы выдаются сроком до полугода. На оформление визы уходит один рабочий день. Каждый случай рассматривается индивидуально. Кроме паспорта и фото от кандидата требуется наличие билетов в оба конца, бронь отелей и подтверждение собственной платежеспособности на время пребывания на территории Индии. Бронь отелей нужна для обеспечения безопасности и комфорта иностранцев. Платежеспособность – это, прежде всего, тот необходимый запас денег, который позволит вам в случае каких-либо непредвиденных затруднений на маршруте вернуться на родину. Поверьте, мы заинтересованы в скорейшей беспрепятственной выдаче туристических виз. Ведь чем проще эта процедура, тем больше людей побывает в Индии и оценит гостеприимство ее граждан. Приезжайте!