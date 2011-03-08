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Коммунальной техники много не бывает

08 Марта 2011, 10:39 | Владивосток

В 2010 году впервые парк специализированной коммунальной техники Владивостока пополнился на 100 единиц. Но этого, как показывает практика, мало. Глава Владивостока Игорь ПУШКАРЁВ провел совещание по вопросу приобретения коммунальной спецтехники для содержания улично-дорожной сети Владивостока.

Одним из главных стал вопрос формирования перечня потребностей в коммунальной технике за счет средств местного бюджета в 2011 году. «Владивостоку необходимо 16 магистральных и 16 малых подметально-уборочных машин (ПУМ, пылесосов). В наличии имеется 10 малых и 16 магистральных. Поэтому планируется закупить пять магистральных и пока только одну малую подметально-уборочную машину», - сообщил директор МУПВ «Дороги Владивостока» Александр ГУСНОВ.

Для строительства дорог, скверов и ремонта лестниц закупается большое количество строительных и отделочных материалов, для их разгрузки, отгрузки песко-солевой смеси и т.д. решено закупить кран грузоподъемностью 30-35 тонн. Для дорожных работ - установки бордюров, проведения ямочного ремонта - намечено закупить четыре единицы экскаваторо-погрузчиков с комплектом навесного оборудования. В парке предприятия такой техники нет.

Автор: Юрий Рогов
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