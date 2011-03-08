Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Коммунальной техники много не бывает
В 2010 году впервые парк специализированной коммунальной техники Владивостока пополнился на 100 единиц. Но этого, как показывает практика, мало. Глава Владивостока Игорь ПУШКАРЁВ провел совещание по вопросу приобретения коммунальной спецтехники для содержания улично-дорожной сети Владивостока.
Одним из главных стал вопрос формирования перечня потребностей в коммунальной технике за счет средств местного бюджета в 2011 году. «Владивостоку необходимо 16 магистральных и 16 малых подметально-уборочных машин (ПУМ, пылесосов). В наличии имеется 10 малых и 16 магистральных. Поэтому планируется закупить пять магистральных и пока только одну малую подметально-уборочную машину», - сообщил директор МУПВ «Дороги Владивостока» Александр ГУСНОВ.
Для строительства дорог, скверов и ремонта лестниц закупается большое количество строительных и отделочных материалов, для их разгрузки, отгрузки песко-солевой смеси и т.д. решено закупить кран грузоподъемностью 30-35 тонн. Для дорожных работ - установки бордюров, проведения ямочного ремонта - намечено закупить четыре единицы экскаваторо-погрузчиков с комплектом навесного оборудования. В парке предприятия такой техники нет.
Новости тематики
- В субботу во Владивостоке всех будут угощать мороженым
- Владивосток вошел в топ-8 дорогих городов России
- Экс-мэр Владивостока рассказал о личном
- Экс-мэр Владивостока задал вопросы "к себе, к обществу, к власти..."
- Во Владивостоке стартовал прием заявок на премию "Есть за что!"
- Во Владивостоке установили первый умный светофор
- Конкурс на лучший дизайн-проект торговых киосков пройдет во Владивостоке
- Во Владивостоке установят памятнику первому начальнику милиции города
- Во Владивостоке появятся два новых детских садика
- Во Владивостоке состоится фестиваль " Владивостокская крепость"
Новости раздела
- В субботу во Владивостоке всех будут угощать мороженым
- Владивосток вошел в топ-8 дорогих городов России
- Экс-мэр Владивостока рассказал о личном
- Экс-мэр Владивостока задал вопросы "к себе, к обществу, к власти..."
- Во Владивостоке стартовал прием заявок на премию "Есть за что!"
- Во Владивостоке установили первый умный светофор
- Конкурс на лучший дизайн-проект торговых киосков пройдет во Владивостоке
- Во Владивостоке установят памятнику первому начальнику милиции города
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Во Владивостоке появятся два новых детских садика
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- В порту Владивосток арестовано сразу несколько судов-рефрижераторов
- Игорь Пушкарёв вынес сор из судебной избы
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Во Владивостоке ресторану у фуникулера отказали в росте
- Дальневосточные гектары отдадут китайцам