Морской фасад Владивостока будет готов уже в этом году

Глава Владивостока Игорь ПУШКАРЁВ распорядился завершить ремонтные работы в рамках программы реконструкции морского фасада в 2011 году. В список ремонта включено более 30 зданий, расположенных вдоль гостевого маршрута. Будут реконструированы более десяти скверов - Муравьева -Амурского, Театральный, у памятника Ленину, у памятника морякам торгового флота, имени адмирала Макарова и другие. Для Спортивной набережной и владивостокского Арбата архитекторы разработали специальные проекты реконструкции. Здесь будут обновлены фонтаны, появятся новые клумбы, фонари, брусчатка и другие элементы оформления.