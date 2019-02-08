Игорь Пушкарёв ответил на все вопросы, ничего не скрывая

Экс-мэр: «Надеюсь на объективный и справедливый приговор»

Игорь Пушкарёв продолжает отвечать на вопросы неравнодушной общественности в рамках акции «Обратная связь». Земляков интересуют подробности дела, перспективы его дальнейшего развития и завершения, планы на будущее и мысли экс-главы приморской столицы.

Кроме того, Игорь Пушкарёв получает множество слов поддержки и благодарности за работу на посту главы Владивостока.

Чем суд отличается от обвинения

– Игорь Сергеевич, прочитала на вашем сайте материалы о допросах независимых экспертов. В связи с этим у меня возник ряд вопросов. Все эксперты пришли к единому мнению, что завышения цен не было, а взаимодействие МУПа и «Востокцемета» было выгодно первому. Почему суд не принимает это во внимание? Почему для прокурора и судьи истинной является экспертиза Приморского РЦЦС, хотя независимые эксперты привели множество аргументированных доводов, опровергающих выводы этой экспертизы? Они боятся сделать повторную экспертизу? Парадоксально, но получается, что для прокурора являются домыслом четыре экспертизы разных ведомств, включая Минюст, но он даже не усомнился в экспертных навыках краевого учреждения?

– Я считаю, что экспертизы, представленные стороной защиты, а также допросы экспертов в суде доказали полную несостоятельность экспертизы РЦЦС. Было аргументированно доказано, что никакого завышения цен не было, ущерба не было и, следовательно, нет состава преступления. Почему отказано в проведении повторной экспертизы? Да по той же причине. Независимая от заказчиков дела экспертиза также подтвердила бы нашу невиновность. Это никак не входит в планы обвинения. А мнение суда по всем экспертизам мы услышим при оглашении его решения. Надеюсь, что суд, в отличие от обвинения, услышит и примет во внимание все доводы экспертов, допрошенных в суде.

– Игорь Сергеевич, а подать в суд на возмещение убытков от взаимодействия с МУПом нельзя? Раз уж все равно сидите, два миллиарда нелишними семье будут.

– Было принято решение: "Востокцемент" простил муниципальному предприятию "Дороги Владивостока" весь долг. Поэтому данный вопрос закрыт.

– Очень хочется верить, что судья вспомнит о своей миссии – в первую очередь быть беспристрастным и внимательно выслушивать доводы всех сторон!

– Я тоже на это надеюсь.

– Игорь Сергеевич, здравствуйте! Слышал, что вы активно занимаетесь спортом в СИЗО. Скажите, какой у вас размер бицепса в настоящий момент?

– Действительно, я постоянно занимаюсь спортом. Размер бицепса – 42 сантиметра.

– Игорь Сергеевич, 6 января по радио 97,2 (радио «Комсомольская правда» (Москва, 97,2 FM). – Прим. ред.) прошло интервью Степашина, где он хорошо о вас отозвался. Выразил сожаление по поводу лишения свободы. И также сказал: на рабочем месте Пушкарев был гораздо полезнее, чем в тюрьме. Может быть, стоит обратиться за поддержкой к нему? Он сейчас государственных постов не занимает, в основном общественные, но, наверное, слово в защиту сказать сможет.

– Спасибо Степашину за поддержку, надеюсь, его слова будут услышаны.

Мы не «слабые звенья» и говорим правду

– Когда вы выйдете на свободу, чем планируете заниматься?

– Я уже говорил, что планирую заниматься в первую очередь семьей, бизнесом.

– Игорь Сергеевич, держитесь! Сильного человека не сломить.

– Спасибо за поддержку.

– Я прочила ваше выступление 25 января. Все разложили по полочкам. Хорошая, доходчивая речь, оправдывающая. Но, зная наше правосудие и принимая во внимание смысл речи, можно сделать определенный вывод… Игорь Сергеевич, вы понимаете, что не уйдете от обвинительного приговора? Думаю, с учетом речи вменят незаконное предпринимательство при должности.

– Согласен с вашими словами насчет «нашего правосудия», но все-таки надеюсь, что наши доводы будут услышаны.

– Мы с вами! Надеяться на торжество правосудия бесполезно, вы уже доказали свою невиновность, но изменить меру пресечения нельзя – они боятся. Но сколько веревочке ни виться, конец будет.

– Спасибо за поддержку.

– Игорь Сергеевич, вы планируете вернуться во Владивосток после завершения дела?

– Да, во Владивостоке моя семья, Владивосток – мой город, который я люблю.

– Когда это закончится? Сил уже нет смотреть и читать. Город без мэра, а у «правосудия» он главный злодей. Игорь Сергеевич, давайте уже домой!

– Спасибо.

– Как-то странно… Миклушевского давно убрали, а дело Пушкарёва все ещё крутят. Неужели, даже находясь в Москве, Миклушевский боится разоблачения?

– Сложно остановить колесо, когда его раскрутили. К тому же кроме Миклушевского есть другие заинтересованные лица.

– Все было рассчитано на то, что кто-то из вас троих должен был сломаться, как в программе «Слабое звено». А оказалось, что расчет не сработал.

– Расчет действительно не сработал. И не потому, что среди нас нет «слабых звеньев», а потому, что говорим правду!

– Как можно выдвигать такие абсурдные обвинения против столь крупного налогоплательщика, как «Востокцемент»? Где экспертная оценка представленных следствием расчетов? Пусть опровергнут доводы экс-мэра и покажут корыстный умысел «Востокцемента». Общественность (неравнодушную) напрягает вся эта неочевидность обвинений, подрывает доверие к судебной власти как независимой ветви.

– Спасибо за поддержку, согласен с вашими словами.

– Игорь Сергеевич, всегда вспоминаем вас добрым словом, проходя по нашему городу. Я вам верю, просто верю, и все. Держитесь!

– Спасибо за поддержку.

Уверенность в своей правоте – это сила

– Когда вы избирались мэром в первый раз, по городу были расклеены баннеры с обещаниями построить 50 детских садов (как все понимали, за выборный период). Понятно, что ресурс за спиной члена Совета Федерации стоял серьезный и наверняка московская команда политтехнологов поучаствовала. Вопросы: данная акция согласовывалась с вами? Насколько реалистичным вы на тот момент расценивали свое обещание? Сколько новых детсадов в итоге удалось ввести в эксплуатацию в ваше первое мэрство? Или же это все проделки пиарщиков?

– Было проведено исследование, которое показало, что городу необходимо 50 детских садов, чтобы решить вопрос с очередями. Это были цели, которые мы перед собой ставили. За время руководства городом я добился того, что очереди в детские сады для ребят с трех лет не существовало. Более того, впервые за десятилетия путевки в детсады начали получать дети двух лет. Было введено более 11 тысяч мест: детсады строились с нуля, здания детских садов, сданных ранее в аренду, возвращались в муниципальную собственность и капитально ремонтировались, реконструировались, дополнительные места создавались в уже существующих детских учреждениях дошкольного образования.

Это не пиар, это работа

– Игорь, в вас заложена сила – уверенность в своей правоте, а это всегда обескураживает любого оппонента. Правда за вами!

– Спасибо.

– Я не так давно живу во Владивостоке, всего восемь лет, но город стал мне родным. Здесь родился мой сын – коренной приморец, растет дочь. Я заметил разницу в городе при Игоре Сергеевиче и при всех и.о. Пушкарёв болел за город, и это было видно на деле во всех мелочах. А сейчас – полное безразличие.

– Спасибо за оценку моих дел и за поддержку.

– Плохо быть в России грамотным и предприимчивым человеком. У вас очень интересная история. Мне о вас рассказывал ваш заведующий кафедрой (и мой тоже) Саначев Игорь Дмитриевич. Молодой депутат, сенатор, мэр. И как человек положительный. Мне довелось однажды пообщаться с вами лично. Вы хотели в свою команду набрать молодых и активных. За это – уважение. К сожалению, не удалось поработать совместно, перенять опыт. А сейчас держат вас там и придумывают: что бы еще предъявить? А бывший наш губернатор, любитель вертолетов, который вместо устранения последствий затопления тратил деньги на КВН, перед выборами пересажал много глав муниципалитетов, работает ректором в московском вузе. Россия – страна казусов и перегибов.

– Спасибо за поддержку.

– После вас во Владивостоке мэра настоящего не было, хозяйственника, неравнодушного к городу, а также к его жителям и гостям.

– Спасибо за оценку моей работы и за поддержку.

– А почему так долго идет процесс? Почему не выносят приговор?

– Процесс подходит к окончанию. Я думаю, что приговор будет вынесен в марте 2019 года. Надеюсь, что он будет объективным и справедливым.

Напомним, задать вопросы экс-главе Владивостока Игорю Пушкарёву можно на официальном сайте (www.igor-pushkarev.com), а также в комментариях на страницах социальных сетей – Facebook, «ВКонтакте», Instagram, «Одноклассники».