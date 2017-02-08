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Издательская компания "Золотой Рог" приглашает специалистов
08 Февраля 2017, 11:55 | Владивосток
Издательская компания «Золотой Рог» (р-он «Дальпресса») приглашает специалистов на собеседование на вакансии:
- Директор по рекламе;
- Ведущий менеджер журнала.
Зарплата официальная. Полный соцпакет.
Резюме по email: priem@zrpress.ru, тел. 2450485.
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