Прокуратура Приморья организовала проверку моста на остров Русский через пролив Босфор Восточный

Прокуратура Приморья приступила к проверке сообщения о деформации вантовых конструкций моста на остров Русский во Владивостоке, размещенных в местных и федеральных СМИ, сообщила РИА Новости в пятницу старший помощник прокурора края Елена Телегина.

В среду администрация Приморского края сообщила, что, по мнению специалистов ФКУ "Дальуправтодор", мост на остров Русский работает в штатном режиме. Специалистами ведется непрерывный мониторинг мостового перехода. Возможные изменения внешней оболочки ванта не влияют на качество и безопасность эксплуатации сооружения.

"Прокуратура Приморья организовала проверку соответствия мостового перехода на остров Русский через пролив Босфор Восточный требованиям технических регламентов. В проверке задействованы специалисты Дальневосточного управления Ростехнадзора", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в рамках данных мероприятий специалисты проверят текущее состояние вантовых конструкций моста. Ход и результаты проверки находятся на особом контроле прокуратуры края.

Мост с материка на остров Русский был построен к саммиту АТЭС-2012, прошедшему во Владивостоке в первой декаде сентября. Основные мероприятия форума состоялись в корпусах Дальневосточного федерального университета на острове Русский, пишет РИА "Новости".



