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Прокуратура Приморья организовала проверку моста на остров Русский через пролив Босфор Восточный
В среду администрация Приморского края сообщила, что, по мнению специалистов ФКУ "Дальуправтодор", мост на остров Русский работает в штатном режиме. Специалистами ведется непрерывный мониторинг мостового перехода. Возможные изменения внешней оболочки ванта не влияют на качество и безопасность эксплуатации сооружения.
"Прокуратура Приморья организовала проверку соответствия мостового перехода на остров Русский через пролив Босфор Восточный требованиям технических регламентов. В проверке задействованы специалисты Дальневосточного управления Ростехнадзора", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в рамках данных мероприятий специалисты проверят текущее состояние вантовых конструкций моста. Ход и результаты проверки находятся на особом контроле прокуратуры края.
Мост с материка на остров Русский был построен к саммиту АТЭС-2012, прошедшему во Владивостоке в первой декаде сентября. Основные мероприятия форума состоялись в корпусах Дальневосточного федерального университета на острове Русский, пишет РИА "Новости".
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Комментарии
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Vika03:03, 12.02.2013#
Знакомый журналист дал мне сайт один gosdengi. tk там правительственный архив и архив на каждого гражданина, только он замаскирован под поиск утерянных людей, наверное чтобы не спалили и не закрыли его) Ввела я там ФИО дату рождения атниспам прошла и я осталась в шоке. Там столько информации про всех, где учусь, кем работаю, где работаю, мои доходы, а про наших чиновников вообще компроматы , доказательства, что они мошенники! Посмотрите http://gosdengi. tk , может что и нароете интересного на близких или чиновников.
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