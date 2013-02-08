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Прокуратура Приморья организовала проверку моста на остров Русский через пролив Босфор Восточный

08 Февраля 2013, 18:47 | Владивосток

Прокуратура Приморья приступила к проверке сообщения о деформации вантовых конструкций моста на остров Русский во Владивостоке, размещенных в местных и федеральных СМИ, сообщила РИА Новости в пятницу старший помощник прокурора края Елена Телегина.

В среду администрация Приморского края сообщила, что, по мнению специалистов ФКУ "Дальуправтодор", мост на остров Русский работает в штатном режиме. Специалистами ведется непрерывный мониторинг мостового перехода. Возможные изменения внешней оболочки ванта не влияют на качество и безопасность эксплуатации сооружения.

"Прокуратура Приморья организовала проверку соответствия мостового перехода на остров Русский через пролив Босфор Восточный требованиям технических регламентов. В проверке задействованы специалисты Дальневосточного управления Ростехнадзора", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в рамках данных мероприятий специалисты проверят текущее состояние вантовых конструкций моста. Ход и результаты проверки находятся на особом контроле прокуратуры края.

Мост с материка на остров Русский был построен к саммиту АТЭС-2012, прошедшему во Владивостоке в первой декаде сентября. Основные мероприятия форума состоялись в корпусах Дальневосточного федерального университета на острове Русский, пишет РИА "Новости".


 
Автор: РИА "Новый регион"
Теги: о.Русский  прокуратура Приморья  мост 



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Комментарии

  • Псевдоним10:47, 09.02.2013#

    Почитайте http://trud-ost. ru/?p=79814

  • Vika03:03, 12.02.2013#

    Знакомый журналист дал мне сайт один gosdengi. tk там правительственный архив и архив на каждого гражданина, только он замаскирован под поиск утерянных людей, наверное чтобы не спалили и не закрыли его) Ввела я там ФИО дату рождения атниспам прошла и я осталась в шоке. Там столько информации про всех, где учусь, кем работаю, где работаю, мои доходы, а про наших чиновников вообще компроматы , доказательства, что они мошенники! Посмотрите http://gosdengi. tk , может что и нароете интересного на близких или чиновников.

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